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Nikolai Ispolatov Nikolai Ispolatov
Kinoafisha Persons Nikolai Ispolatov

Nikolai Ispolatov

Nikolai Ispolatov

Actor type
Dramatic actress, Horror actress, Thriller heroine

Popular Films

Kerosene Salesman's Wife 6.7
Kerosene Salesman's Wife (1988)
Psy 6.6
Psy (1989)
A Rogue's Saga 6.4
A Rogue's Saga (1984)

Filmography

Ulitsy razbitykh fonarey 6.2
Ulitsy razbitykh fonarey
Drama, Crime, Detective 1998, Russia
Psy 6.6
Psy Psy
Horror, Thriller, Detective 1989, USSR
Kerosene Salesman's Wife 6.7
Kerosene Salesman's Wife Zhena kerosinshchika
Drama 1988, USSR
A Rogue's Saga 6.4
A Rogue's Saga Prokhindiada, ili Beg na meste
Comedy 1984, USSR
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