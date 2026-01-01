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Nikolai Ispolatov
Nikolai Ispolatov
Kinoafisha
Persons
Nikolai Ispolatov
Nikolai Ispolatov
Nikolai Ispolatov
Actor type
Dramatic actress
,
Horror actress
,
Thriller heroine
Popular Films
6.7
Kerosene Salesman's Wife
(1988)
6.6
Psy
(1989)
6.4
A Rogue's Saga
(1984)
Filmography
6.2
Ulitsy razbitykh fonarey
Drama, Crime, Detective
1998, Russia
6.6
Psy
Psy
Horror, Thriller, Detective
1989, USSR
6.7
Kerosene Salesman's Wife
Zhena kerosinshchika
Drama
1988, USSR
6.4
A Rogue's Saga
Prokhindiada, ili Beg na meste
Comedy
1984, USSR
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