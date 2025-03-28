|19 June 2025
|Russia
|Global Film
|1 May 2025
|Argentina
|ATP
|17 April 2025
|Brazil
|L
|3 July 2025
|Colombia
|6 May 2025
|Czechia
|24 April 2025
|Dominican Republic
|26 September 2025
|Estonia
|17 April 2025
|Georgia
|PG
|15 May 2025
|Guatemala
|17 April 2025
|Kazakhstan
|6+
|26 June 2025
|Kyrgyzstan
|12 September 2025
|Latvia
|7+
|4 July 2025
|Lithuania
|1 May 2025
|Mexico
|11 September 2025
|Moldova
|AG
|1 May 2025
|Peru
|1 May 2025
|Qatar
|12 September 2025
|Romania
|8 May 2025
|Slovakia
|U
|18 April 2025
|South Africa
|1 May 2025
|UAE
|18TC
|18 April 2025
|USA
|24 April 2025
|Ukraine
|0+
|26 June 2025
|Uzbekistan
|6+