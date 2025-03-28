Menu
Ty, a misguided, one-of-a-kind designer sneaker, doesn’t know life outside the comforts of his velvet-lined shoebox. After his sister is stolen by a shady collector, Ty must venture into New York City to find and rescue her. In his adventure, Ty meets a ragtag group of footwear friends from all walks of life who help him find the courage to step outside of his shoebox and find his sole-mate.
Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2025
Online premiere 28 March 2025
World premiere 28 March 2025
Release date
19 June 2025 Russia Global Film
1 May 2025 Argentina ATP
17 April 2025 Brazil L
3 July 2025 Colombia
6 May 2025 Czechia
24 April 2025 Dominican Republic
26 September 2025 Estonia
17 April 2025 Georgia PG
15 May 2025 Guatemala
17 April 2025 Kazakhstan 6+
26 June 2025 Kyrgyzstan
12 September 2025 Latvia 7+
4 July 2025 Lithuania
1 May 2025 Mexico
11 September 2025 Moldova AG
1 May 2025 Peru
1 May 2025 Qatar
12 September 2025 Romania
8 May 2025 Slovakia U
18 April 2025 South Africa
1 May 2025 UAE 18TC
18 April 2025 USA
24 April 2025 Ukraine 0+
26 June 2025 Uzbekistan 6+
Worldwide Gross $1,402,651
Production Ashland Hill Media Finance, Assemblage Entertainment, Cinema Gypsy Productions
Also known as
Sneaks, Sneaks: Un par con suerte, Aventura tenișilor, Sneaks: De Pisante Novo, Snīkeri, Svajonių kedai, Tenisky limitky, Tossud, Zasznurowani, Кроси, Кроссы
Director
Rob Edwards
Cast
Anthony Mackie
Anthony Mackie
Keith David
Keith David
Laurence Fishburne
Laurence Fishburne
Martin Lawrence
Martin Lawrence
Rico Rodriguez
Rico Rodriguez
Veronika 17 June 2025, 18:46
Киноафиша, 1-й вопрос викторины к мультфильму "Кроссы" (2025) с ужасной ошибкой!!!🤔 Оба ответа верны, а выбрать можно только один.😅 Какой… Read more…
