The Ugly Stepsister

Den stygge stesøsteren
Synopsis

In a fairy-tale kingdom where beauty is a brutal business, Elvira battles to compete with her incredibly beautiful stepsister, and she will go to any length to catch the prince’s eye.
Country Denmark / Norway / Poland / Sweden
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2025
Online premiere 3 July 2025
World premiere 5 June 2025
Release date
5 June 2025 Russia Иноекино
5 June 2025 Belarus
3 October 2025 Latvia N12
4 July 2025 Poland
20 June 2025 Romania
Worldwide Gross $2,542,190
Production Mer Film, Film i Väst, Lava Films
Also known as
Den stygge stesøsteren, The Ugly Stepsister, La hermanastra fea, A Meia-Irmã Feia, A csúf mostohatestvér, Brzydka siostra, Cắt Ngón Thử Hài, Cinderella's Stepsister, Çirkin Üvey Kardeş, Den stygge stedsøster, Ha'Akhot Ha'Mekho'eret, Inetu kasuõde, Sora cea urâtă, Гадкая сестра, Потворна зведена сестра, 醜繼妹
Director
Emilie Blichfeldt
Cast
Lea Myren
Thea Sofie Loch Næss
Ane Dahl Torp
Flo Fagerli
Isac Calmroth
Horror Films Based on Fairy Tales Horror Films Based on Fairy Tales

Film rating

7.3
Rate 31 votes
7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1341 In the Comedy genre  304 In the Drama genre  605 In the Horror genre  68 In films of Denmark  8 In films of Norway  6 In films of Poland  4 In films of Sweden  13
Domzhur (Tsentralnyy Dom zhurnalistov)
21:15 from 500 ₽
Film Reviews
Татьяна Войтухова 5 July 2025, 11:53
Гадость не сусветная, фу 😡
ikolmogorova 14 September 2025, 18:26
Интересная интерпретация известной сказки о Золушке. Только здесь главная героиня не она, а её сводная сестра Эльвира, которая с детства была… Read more…
The Ugly Stepsister - trailer in russian
The Ugly Stepsister Trailer in russian
Stills

«The Ugly Stepsister» now playing

