The Ugly Stepsister
Den stygge stesøsteren
Country
Denmark / Norway / Poland / Sweden
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
2025
Online premiere
3 July 2025
World premiere
5 June 2025
Release date
|5 June 2025
|Russia
| Иноекино
|
|5 June 2025
|Belarus
|
|
|3 October 2025
|Latvia
|
|N12
|4 July 2025
|Poland
|
|
|20 June 2025
|Romania
|
|
Worldwide Gross
$2,542,190
Production
Mer Film, Film i Väst, Lava Films
Also known as
Den stygge stesøsteren, The Ugly Stepsister, La hermanastra fea, A Meia-Irmã Feia, A csúf mostohatestvér, Brzydka siostra, Cắt Ngón Thử Hài, Cinderella's Stepsister, Çirkin Üvey Kardeş, Den stygge stedsøster, Ha'Akhot Ha'Mekho'eret, Inetu kasuõde, Sora cea urâtă, Гадкая сестра, Потворна зведена сестра, 醜繼妹