Киноафиша.инфо 18 July 2024, 18:49
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
Люда Дружинина 18 July 2024, 15:30
Недетская сказка - Золушка! С нетерпением жду фильм! Отличный трейлер фильма!
Desperate Cinderella summons her fairy godmother from an ancient flesh-bound book, seeking revenge on her evil stepmother and stepsisters who abuse and torment her daily.
On several occasions modern lamps, complete with shades, are sat on tables. After the ballroom scene, an electric light switch can also be seen in a hallway near Cinderella's head.