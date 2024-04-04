Menu
Poster of Cinderella's Curse
5.6 IMDb Rating: 3.4
3 posters
Kinoafisha Films Cinderella's Curse

Cinderella's Curse

Cinderella's Curse 18+
Synopsis

Desperate Cinderella summons her fairy godmother from an ancient flesh-bound book, seeking revenge on her evil stepmother and stepsisters who abuse and torment her daily.

Cinderella's Curse - trailer
Cinderella's Curse  trailer
Country Great Britain
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2024
Online premiere 22 April 2024
World premiere 4 April 2024
Release date
2 January 2026 Russia Синемапарк
22 August 2024 Argentina +16
4 July 2024 Azerbaijan
20 June 2024 Brazil
4 April 2024 Bulgaria
26 September 2024 Chile 14
5 September 2024 Dominican Republic
4 September 2024 Indonesia
4 April 2024 Kyrgyzstan
20 June 2024 Malaysia
4 April 2024 Moldova
31 May 2024 Pakistan
19 September 2024 Peru
19 September 2024 Qatar
4 April 2024 Tajikistan
23 August 2024 Turkey
13 June 2024 UAE TBC
4 April 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $94,882
Production ChampDog Films, Cineakash Productions, Cineakash Productions
Also known as
Cinderella's Curse, La maldición de cenicienta, A Maldição de Cinderela, Cinderella: Ha'Klala, Tuhkatriinu needus, Проклятие Золушки: Кровь на туфельке, シン・デレラ, 地獄灰姑娘
Director
Louisa Warren
Cast
Kelly Rian Sanson
Chrissie Wunna
Natasha Tosini
Jase Rivers
Charlotte Coleman
Cast and Crew
Film rating

5.6
Rate 17 votes
3.4 IMDb
Write review
Film Reviews

Киноафиша.инфо 18 July 2024, 18:49
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
Люда Дружинина 18 July 2024, 15:30
Недетская сказка - Золушка! С нетерпением жду фильм! Отличный трейлер фильма!

Interesting facts

On several occasions modern lamps, complete with shades, are sat on tables. After the ballroom scene, an electric light switch can also be seen in a hallway near Cinderella's head.

Film Trailers All trailers
Cinderella's Curse - trailer
Cinderella's Curse Trailer
