Poster of Sentimental Value
7.7 IMDb Rating: 7.8
Sentimental Value

Sentimental Value
Sentimental Value - trailer in russian
Sentimental Value  trailer in russian
Country Norway / Denmark / Germany / Sweden / France
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2025
World premiere 23 October 2025
Release date
23 October 2025 Russia A-One Films
21 November 2025 Lithuania
Budget $7,800,000
Worldwide Gross $3,009,644
Production Mer Film, Eye Eye Pictures, MK2 Productions
Also known as
Affeksjonsverdi, Sentimental Value, Valor sentimental, Érzelmi érték, Valeur sentimentale, Wartość sentymentalna, Συναισθηματική αξία, Сентиментальная ценность, 情感的價值
Director
Joachim Trier
Joachim Trier
Cast
Elle Fanning
Renate Reinsve
Stellan Skarsgard
Inga Ibsdotter Lilleaas
Jesper Christensen
7.7
Rate 14 votes
7.8 IMDb
Sentimental Value - trailer in russian
Sentimental Value Trailer in russian
