Poster of Marty Supreme
Marty Supreme

Marty Supreme - trailer
Country USA
Production year 2025
World premiere 25 December 2025
Release date
15 January 2026 Russia Атмосфера Кино
22 January 2026 Australia
8 January 2026 Brazil
25 December 2025 Canada
19 February 2026 Denmark
18 February 2026 France
26 February 2026 Germany
1 January 2026 Great Britain
25 December 2025 Italy
25 December 2025 Mexico
25 December 2025 Netherlands
26 January 2026 Norway
25 December 2025 Poland
25 December 2025 USA
Production A24, Central Pictures, IPR.VC
Also known as
Marty Supreme, Wielki Marty, Марти Великолепный
Director
Joshua Safdie
Joshua Safdie
Cast
Timothee Chalamet
Timothee Chalamet
Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow
Musto Pelinkovicci
Marty Supreme - trailer
