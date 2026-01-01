Menu
Tyler, the Creator
Date of Birth
6 March 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Pisces
Height
185 cm (6 ft 1 in)
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Marty Supreme 7.8
Filmography

Genre
Year
Drama, History 2025, USA
