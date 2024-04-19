Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Blue Lock: Episode Nagi
7.9
Blue Lock: Episode Nagi - trailer
Kinoafisha Films Blue Lock: Episode Nagi
7.9

Blue Lock: Episode Nagi

, 2024
Gekijô-ban Blue Lock -Episode Nagi-
Japan / Animation, Drama, Sport, Anime / 18+
Trailers
Synopsis

One day, Nagi Seishiro receives an invitation to the mysterious BLUE LOCK Project. What awaits him there is an encounter with the finest strikers assembled from across the country. Nagi's dream of becoming the best, alongside Mikage Reo, will take this prodigy to a world he's never known.

Cast

Nobunaga Shimazaki
Kazuyuki Okitsu
Soma Saito
Koki Uchiyama
Hiroshi Kamiya
Subaru Kimura
Director Shunsuke Ishikawa
Writer Muneyuki Kaneshiro, Taku Kishimoto, Yusuke Nomura, Kôta Sannomiya
Composer Jun Murayama
Cast and Crew

Animated film details

Country Japan
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2024
Online premiere 1 September 2024
World premiere 19 April 2024
Release date
15 August 2024 Russia Синемапарк
27 June 2024 Australia PG
27 June 2024 Azerbaijan 12+
11 July 2024 Brazil 12
19 July 2024 Bulgaria
26 July 2024 China
4 July 2024 Croatia o.A.
18 July 2024 Czechia
11 July 2024 Dominican Republic
19 July 2024 Finland 7
3 July 2024 France
27 June 2024 Georgia PG-13
23 July 2024 Germany 12
5 July 2024 Great Britain PG
27 June 2024 Greece
22 August 2024 Hong Kong
5 July 2024 Ireland 12A
18 July 2024 Israel
17 July 2024 Italy T
19 April 2024 Japan G
18 July 2024 Kazakhstan 14+
18 July 2024 Kyrgyzstan 12+
28 June 2024 Latvia 12+
4 July 2024 Lithuania N13
27 June 2024 Mexico
11 July 2024 Moldova AG
4 July 2024 Montenegro o.A.
11 July 2024 Netherlands 6
19 July 2024 Poland
28 June 2024 Puerto Rico PG-13
12 July 2024 Romania o.A.
4 July 2024 Serbia o.A.
1 August 2024 Singapore PG13
12 July 2024 South Africa
21 August 2024 South Korea 12
5 July 2024 Spain
12 July 2024 Taiwan
22 August 2024 Thailand G
27 June 2024 UAE TBC
28 June 2024 USA PG-13
27 June 2024 Ukraine 12+
18 July 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $14,291,561
Production 8bit
Also known as
Gekijô-ban Burû Rokku Episode Nagi, Blue Lock: Episode Nagi, Blue Lock: Episodio Nagi, Blue Lock La Película -Episodio Nagi-, Gekijô-ban Blue Lock -Episode Nagi-, 劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪-, Blue Lock, Blue Lock Der Film - Episode Nagi, Blue Lock le film - Épisode Nagi -, Blue Lock O Filme - Episódio Nagi, Blue Lock: Episodul Nagi, Blue Lock: O Filme - Episódio Nagi, Blue Lock: The Movie - Episode Nagi, Blue Lock. La película: Episodio Nagi, Синя в'язниця -Епізод Наґі-, Синяя тюрьма: Блю Лок - Эпизод Наги, 劇場版 Blue Lock -Episode 凪-, 劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-

Rate 80 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  368 In the Animation genre  67 In the Drama genre  160 In the Sport genre  7 In the Anime genre  18 In films of Japan  28 In films of 2024  26

Film Trailers

All trailers
Blue Lock: Episode Nagi - trailer
Blue Lock: Episode Nagi Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Project Hail Mary
Project Hail Mary
2026, USA, Sci-Fi, Thriller, Drama, Comedy, Adventure
The Drama
The Drama
2026, USA, Romantic, Comedy, Drama
Angels of War
Angels of War
2026, Russia, Drama, History, War
Your Heart Will Be Broken
Your Heart Will Be Broken
2026, Russia, Romantic
Moya sobaka - kosmonavt
Moya sobaka - kosmonavt
2026, Russia, Family, Adventure, Comedy, Children's
Kommersant
Kommersant
2026, Russia, Drama, Adaptation
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
2026, Russia, Family, Comedy, Adventure, Fantasy
Domovyonok Kuzya 2
Domovyonok Kuzya 2
2026, Russia, Comedy, Family, Fantasy, Children's
Petrushka
Petrushka
2026, Russia, Comedy, Family
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
2026, Japan / USA, Adventure, Animation, Comedy, Family, Fantasy, Adaptation, Horror
Normal
Normal
2026, Canada / USA, Action, Crime, Thriller
Roditelskiy dom
Roditelskiy dom
2025, Belarus / Russia, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more