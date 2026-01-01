Menu
Mami Koyama
Date of Birth
17 January 1955
Age
71 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress, Writer
Height
155 cm (5 ft 1 in)
Actor type
Voice actress, Dramatic actress, Action heroine

Monster 8.5
Monster (2004)
Yakusoku no Neverland 7.9
Yakusoku no Neverland (2019)
Blue Lock: Episode Nagi 7.9
Blue Lock: Episode Nagi (2024)

Filmography

Genre
Year
Blue Lock: Episode Nagi 7.9
Blue Lock: Episode Nagi Gekijô-ban Blue Lock -Episode Nagi-
Animation, Drama, Sport, Anime 2024, Japan
City Hunter: Angel Dust 5.9
City Hunter: Angel Dust City Hunter: Angel Dust
Action, Animation, Comedy 2023, Japan
Seijo no Maryoku wa Bannou Desu 7.1
Seijo no Maryoku wa Bannou Desu
Anime, Fantasy 2021, Japan
Yakusoku no Neverland 7.9
Yakusoku no Neverland
Anime, Horror, Sci-Fi, Action 2019, Japan
Ito Junji: Collection 6.6
Ito Junji: Collection
Anime, Horror 2018, Japan
Monster 8.5
Monster
Drama, Anime, Crime, Horror 2004, Japan
Appleseed 6.8
Appleseed Appurushido / Appleseed
Action, Animation, Sci-Fi, Anime 2004, Japan
Millennium Actress 7.9
Millennium Actress Sennen Joyu
Animation, Anime, Drama 2001, Japan
Battle Angel Alita 7.1
Battle Angel Alita
Anime, Sci-Fi 1993, Japan
Oniisama e… 7.2
Oniisama e…
Drama, Anime 1991, Japan
Akira 7.9
Akira Akira
Animation, Anime 1988, Japan
The Wonderful Adventures of Nils 7.3
The Wonderful Adventures of Nils
Adventure, Anime, Children's, Fantasy 1980, Japan
Candy Candy 7.9
Candy Candy
Drama, Anime, Children's 1976, Japan
