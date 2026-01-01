Mami Koyama

Menu
Kinoafisha
Date of Birth
17 January 1955
Age
71 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress, Writer
Height
155 cm (5 ft 1 in)
Actor type
Voice actress, Dramatic actress, Action heroine
Popular Films
8.5
Monster
(2004)
7.9
Yakusoku no Neverland
(2019)
7.9
Blue Lock: Episode Nagi
(2024)
Filmography
8
Actress
13
7.9
Blue Lock: Episode Nagi
Gekijô-ban Blue Lock -Episode Nagi-
Animation, Drama, Sport, Anime
2024, Japan
Watch trailer
5.9
City Hunter: Angel Dust
City Hunter: Angel Dust
Action, Animation, Comedy
2023, Japan
Watch trailer
7.1
Seijo no Maryoku wa Bannou Desu
Anime, Fantasy
2021, Japan
7.9
Yakusoku no Neverland
Anime, Horror, Sci-Fi, Action
2019, Japan
6.6
Ito Junji: Collection
Anime, Horror
2018, Japan
8.5
Monster
Drama, Anime, Crime, Horror
2004, Japan
6.8
Appleseed
Appurushido / Appleseed
Action, Animation, Sci-Fi, Anime
2004, Japan
Watch trailer
7.9
Millennium Actress
Sennen Joyu
Animation, Anime, Drama
2001, Japan
7.1
Battle Angel Alita
Anime, Sci-Fi
1993, Japan
7.2
Oniisama e…
Drama, Anime
1991, Japan
7.9
Akira
Akira
Animation, Anime
1988, Japan
Watch trailer
7.3
The Wonderful Adventures of Nils
Adventure, Anime, Children's, Fantasy
1980, Japan
7.9
Candy Candy
Drama, Anime, Children's
1976, Japan
