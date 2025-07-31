Menu
Synopsis

An interrelated, multistory horror epic that revolves around the disappearance of high schoolers in a small town.
Weapons - trailer 2
Weapons  trailer 2
Country USA
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 2025
Online premiere 8 September 2025
World premiere 31 July 2025
Release date
14 August 2025 Russia
7 August 2025 Argentina
7 August 2025 Armenia
7 August 2025 Australia MA 15+
7 August 2025 Azerbaijan
6 August 2025 Belgium
7 August 2025 Brazil
8 August 2025 Bulgaria
7 August 2025 Cambodia
8 August 2025 Canada
7 August 2025 Chile 18
7 August 2025 Colombia
7 August 2025 Croatia
7 August 2025 Czechia
8 August 2025 Denmark
7 August 2025 Dominican Republic
8 August 2025 Estonia
8 August 2025 Finland
6 August 2025 France
7 August 2025 Georgia R
15 January 2026 Germany
8 August 2025 Great Britain
21 August 2025 Greece
7 August 2025 Guatemala
7 August 2025 Hong Kong
7 August 2025 Hungary 16
7 August 2025 Iceland 16 year age limit
8 August 2025 India
6 August 2025 Indonesia
8 August 2025 Ireland 16
7 August 2025 Israel
6 August 2025 Italy
7 August 2025 Kazakhstan
7 August 2025 Kyrgyzstan
8 August 2025 Latvia N16
7 August 2025 Lebanon
8 August 2025 Lithuania N
7 August 2025 Macao D
7 August 2025 Malaysia
7 August 2025 Mexico B-15
7 August 2025 Moldova N 16
7 August 2025 Montenegro o.A.
7 August 2025 Netherlands 16
7 August 2025 New Zealand R16
8 August 2025 Norway 15
8 August 2025 Pakistan
7 August 2025 Peru
6 August 2025 Philippines
8 August 2025 Poland
7 August 2025 Portugal
7 August 2025 Puerto Rico R
7 August 2025 Qatar
8 August 2025 Romania
7 August 2025 Serbia o.A.
7 August 2025 Singapore
7 August 2025 Slovakia 15
8 August 2025 South Africa
15 October 2025 South Korea
16 January 2026 Spain
8 August 2025 Sweden
7 August 2025 Switzerland 16
14 August 2025 Taiwan, Province of China
7 August 2025 Thailand
16 January 2026 Turkey
7 August 2025 UAE 18TC
16 January 2026 USA
7 August 2025 Ukraine
7 August 2025 Uruguay
7 August 2025 Uzbekistan
8 August 2025 Viet Nam
Budget $38,000,000
Worldwide Gross $263,633,151
Production New Line Cinema, Domain Entertainment (II), Subconscious
Also known as
Weapons, La hora de la desaparición, Weapons - Die Stunde des Verschwindens, Орудия, 凶器, A Hora do Mal, Évanouis, Fegyverek, Giờ Mất Tích, Heure de disparition, Hodina zmizení, Hora do Desaparecimento, Išnykimo valanda, Relvad, Sh'at Ha'Ne'elamim, Silahlar, Trenutak nestajanja, Zniknięcia, Зброя, Оръжия, Тренутак нестајања
Director
Zach Cregger
Cast
Josh Brolin
Julia Garner
Austin Abrams
Benedict Wong
Amy Madigan
Cast and Crew
Film rating

7.8
Rate 80 votes
7.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  488 In the Drama genre  216 In the Horror genre  17 In the Detective genre  5 In films of USA  307
Film Reviews
Comon 19 August 2025, 02:24
Отличное развитие сюжета, ну прям не к чему придраться, смотришь открыв рот все два часа и думаешь с междометиями, да этож круче самого батюшки… Read more…
Temeter 20 August 2025, 10:42
Фильм вышел знатный.
Весь хронометраж держит в напряжении, радует картикной, иногда нагло пугает и под конец обескураживает резкими… Read more…
Reviews Write review
Weapons - trailer 2
Weapons Trailer 2
Weapons - trailer
Weapons Trailer
