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Poster of Butterfly Tale
5.9
Butterfly Tale - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Butterfly Tale
5.9

Butterfly Tale

, 2023
Butterfly Tale
Canada, Germany / Animation / 18+
Trailers
Poster of Butterfly Tale
5.9
Butterfly Tale - Dubbed trailer
Butterfly Tale  Dubbed trailer

Synopsis

A pair of rival butterflies form an unlikely friendship.

Cast

Tatiana Maslany
Tatiana Maslany
Jennifer
Mena Massoud
Mena Massoud
Patrick
Tristan D. Lalla
Tristan D. Lalla
Tar
Nagmeh Alaei
Lily
Nick Julius Schuck
Patrick
Daniel Brochu
Daniel Brochu
Basil
Daniel Brochu
Daniel Brochu
Basil
Daniel Brochu
Daniel Brochu
Basil
Daniel Brochu
Daniel Brochu
Basil
Lucinda Davis
Marty
Lucinda Davis
Marty
Eleanor Noble
Chief Cora
Director Sophie Roy
Writer Lienne Sawatsky, Heidi Foss, Michael Solomon
Composer Martin Roy, Mada Mada
Cast and Crew

Animated film details

Country Canada / Germany
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 2023
Online premiere 12 October 2023
World premiere 16 September 2023
Release date
9 November 2023 Russia Global Film 6+
26 January 2024 Andorra
13 November 2025 Argentina ATP
19 April 2024 Azerbaijan
22 January 2026 Brazil L
9 February 2024 Bulgaria
13 October 2023 Canada
29 January 2026 Colombia
18 April 2024 Croatia 0
21 May 2024 Denmark A
17 November 2023 Estonia
19 April 2024 Finland S
9 November 2023 Georgia PG
1 February 2024 Germany 0
19 April 2024 Great Britain U
6 November 2025 Guatemala
19 April 2024 Ireland
9 November 2023 Kazakhstan
9 November 2023 Kyrgyzstan
24 November 2023 Latvia U
26 January 2024 Lithuania
8 January 2026 Mexico AA
19 April 2024 Moldova
24 April 2024 Netherlands 6
10 November 2023 New Zealand
22 January 2026 Peru
12 October 2023 Portugal M/6
5 January 2024 Romania o.A.
11 November 2023 South Africa
29 September 2023 Spain
2 February 2024 Sweden Btl
9 November 2023 Tajikistan
25 April 2024 UAE TBC
4 January 2024 Ukraine
9 November 2023 Uzbekistan 6+
Worldwide Gross $1,329,229
Production CarpeDiem Film & TV, Ulysses
Also known as
Butterfly Tale, Monarcas: El gran viaje mágico, Butterfly Tale - Ein Abenteuer liegt in der Luft, Patrick, Vlindervrienden en het grote avontuur, Borboletas: Uma Aventura com Pinta, Cesur Kanatlar: Doğanın Sesi, Ein Abenteuer liegt in der Luft, Fjärilen Patrik på äventyr, La légende du papillon, Monarcas: O Conto das Borboletas, Perhosseikkailu, Povestea magică a fluturilor, Sigurd Sommerfugl, Sommerfuglen Sigurd, Ühe liblika lugu, Крылатая история, Легенда за пеперудите, Метелик Патрік: На крилах мрії, Крилата історія

Cartoon rating

5.9
Rate 14 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 19 February 2026

Film Trailers

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Butterfly Tale - Dubbed trailer
Butterfly Tale Dubbed trailer
Butterfly Tale - Dubbed trailer
Butterfly Tale Dubbed trailer
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