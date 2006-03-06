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Poster of The Wild
5.3
Kinoafisha Films The Wild
5.3

The Wild

, 2006
The Wild
Canada, USA / Family, Adventure, Comedy, Fairy Tale, Animation / 18+
Poster of The Wild
5.3

Cast

Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
Samson
James Belushi
James Belushi
Benny
Don Cherry
Jason Connery
Eddie Izzard
Eddie Izzard
Nigel
Jonathan Kimmel
Miss Coco Peru
Joseph Siravo
William Shatner
William Shatner
Kazar
Janeane Garofalo
Janeane Garofalo
Bridget
Richard Kind
Richard Kind
Larry
Greg Cipes
Ryan
Director Steve 'Spaz' Williams
Writer Ed Decter, John J. Strauss, Mark Gibson, Philip Halprin
Composer Alan Silvestri
Cast and Crew

Animated film details

Country Canada / USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2006
World premiere 6 March 2006
Release date
27 April 2006 Russia Каскад 0+
13 April 2006 Argentina
28 September 2006 Australia
1 June 2006 Austria
27 April 2006 Belarus
12 April 2006 Belgium
14 April 2006 Brazil
14 April 2006 Canada
13 April 2006 Colombia
31 August 2006 Czechia
6 March 2006 Denmark
21 June 2006 Egypt
13 April 2006 El Salvador
22 September 2006 Estonia
20 October 2006 Finland
12 April 2006 France
1 June 2006 Germany
26 May 2006 Great Britain
20 April 2006 Greece
29 April 2006 Hong Kong
13 April 2006 Hungary
22 September 2006 Iceland
26 May 2006 Ireland
6 April 2006 Israel
13 April 2006 Italy
16 December 2006 Japan
27 April 2006 Kazakhstan
28 June 2006 Kuwait
22 September 2006 Latvia
13 April 2006 Mexico
26 April 2006 Netherlands
14 September 2006 New Zealand
20 October 2006 Norway
13 April 2006 Panama
26 April 2006 Philippines
26 May 2006 Poland
13 April 2006 Portugal
16 June 2006 Romania
27 April 2006 Singapore
11 May 2006 Slovakia
8 June 2006 Slovenia
20 April 2006 South Korea
12 April 2006 Spain
20 October 2006 Sweden
21 April 2006 Taiwan
13 April 2006 Thailand
14 April 2006 Turkey
14 April 2006 USA
27 April 2006 Ukraine
12 April 2006 Venezuela
MPAA G
Budget $80,000,000
Worldwide Gross $102,338,515
Production Walt Disney Pictures, C.O.R.E. Feature Animation, Contrafilm
Also known as
The Wild, Vida salvaje, The Wild: An IMAX 3D Experience, Selvagem, Aivan villit, Divljina, Divocina, Dżungla, Helt vildt, I zoungla, În salbaticie, Jungle City, La Vie sauvage, Metsik loodus, Salvaje, Salvaje (The Wild), Savā vaļā, The Big Break, Tierisch wild, Uno zoo in fuga, Vadkaland, Vahşi Doğa, Vilddjuren, Villdyr, Vùng Hoang Dã, Wildlife, Zov divljine, Η ζούγκλα, Большое путешествие, Велика мандрівка, Див живот, Дика природа, ライアンを探せ！, 野蠻任務, De Wilde

Cartoon rating

5.3
Rate 10 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Updated 5 September 2023
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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