|27 April 2006
|Russia
|Каскад
|0+
|13 April 2006
|Argentina
|28 September 2006
|Australia
|1 June 2006
|Austria
|27 April 2006
|Belarus
|12 April 2006
|Belgium
|14 April 2006
|Brazil
|14 April 2006
|Canada
|13 April 2006
|Colombia
|31 August 2006
|Czechia
|6 March 2006
|Denmark
|21 June 2006
|Egypt
|13 April 2006
|El Salvador
|22 September 2006
|Estonia
|20 October 2006
|Finland
|12 April 2006
|France
|1 June 2006
|Germany
|26 May 2006
|Great Britain
|20 April 2006
|Greece
|29 April 2006
|Hong Kong
|13 April 2006
|Hungary
|22 September 2006
|Iceland
|26 May 2006
|Ireland
|6 April 2006
|Israel
|13 April 2006
|Italy
|16 December 2006
|Japan
|27 April 2006
|Kazakhstan
|28 June 2006
|Kuwait
|22 September 2006
|Latvia
|13 April 2006
|Mexico
|26 April 2006
|Netherlands
|14 September 2006
|New Zealand
|20 October 2006
|Norway
|13 April 2006
|Panama
|26 April 2006
|Philippines
|26 May 2006
|Poland
|13 April 2006
|Portugal
|16 June 2006
|Romania
|27 April 2006
|Singapore
|11 May 2006
|Slovakia
|8 June 2006
|Slovenia
|20 April 2006
|South Korea
|12 April 2006
|Spain
|20 October 2006
|Sweden
|21 April 2006
|Taiwan
|13 April 2006
|Thailand
|14 April 2006
|Turkey
|14 April 2006
|USA
|27 April 2006
|Ukraine
|12 April 2006
|Venezuela