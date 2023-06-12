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Poster of The Inseparables
6.6
The Inseparables - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Inseparables
6.6

The Inseparables

, 2023
The Inseparables
Belgium, France, Spain / Animation / 18+
Trailers
Poster of The Inseparables
6.6
The Inseparables - Dubbed trailer
The Inseparables  Dubbed trailer

Synopsis

The animated buddy movie follows the misadventures of Don, a runaway puppet with boundless imaginations, and DJ Doggy Dog, an abandoned plush looking for a friend, who cross paths in Central Park and team up against all odds for a epic friendship adventure in New York.

Cast

Monica Young
Dakota West
Olivier Paris
Donte Paris
Danny Fehsenfeld
Eric Judor
Eric Judor
Don
Jean-Pascal Zadi
Jean-Pascal Zadi
DJ 'Didier' Doggy Dog
Ana Girardot
Ana Girardot
Di
Chris Marques
Alfonso
Laurence Huby
Petra
Jean-François Lescurat
Preston
Bernard Bollet
Sunny
Director Jérémie Degruson
Writer Callan Brunker, Jérémie Degruson, Joel Cohen, Alec Sokolow, Bob Barlen
Composer Puggy
Cast and Crew

Animated film details

Country Belgium / France / Spain
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2023
Online premiere 15 February 2025
World premiere 12 June 2023
Release date
23 November 2023 Russia Вольга
15 August 2024 Argentina
7 December 2023 Azerbaijan 6+
15 August 2024 Brazil L
12 January 2024 Bulgaria
15 August 2024 Chile
2 May 2024 Croatia 0
1 February 2024 Czechia
10 October 2024 Dominican Republic
29 December 2023 Estonia
1 March 2024 Finland Tulossa
13 December 2023 France
4 January 2024 Georgia PG
29 August 2024 Germany 6
8 December 2023 Great Britain U
14 September 2023 Greece
26 January 2024 Iceland
8 December 2023 Ireland G
21 September 2023 Israel All
16 January 2025 Italy
7 December 2023 Kazakhstan 6+
1 March 2024 Kyrgyzstan
5 January 2024 Latvia U
29 December 2023 Lithuania V
29 August 2024 Mexico AA
30 November 2023 Moldova AP 12
18 July 2024 Montenegro o.A.
7 February 2024 Netherlands 6
3 November 2023 Poland
2 February 2024 Romania
18 July 2024 Serbia o.A.
4 January 2024 Slovakia 7
9 February 2024 Spain
16 February 2024 Sweden Btl
3 November 2023 Tajikistan
23 February 2024 Turkey 6A
5 October 2023 UAE 18TC
13 December 2023 USA G
4 January 2024 Ukraine
7 December 2023 Uzbekistan 6+
1 September 2023 Viet Nam
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $3,217,982
Production A Contracorriente Films, Beside Productions, Octopolis
Also known as
The Inseparables, Inseparables, Большое маленькое приключение, Bestu Vinir, Die Unzertrennlichen, Die Unzertrennlichen - Zwei Durch Dick und Dünn, Héroes de Central Park, Inseparabilii, Inseparáveis, Lahutamatud, Legeslegjobb barátok, Les inséparables, Los Inseparables, Miniheltene, Nierozłączni, Os Inseparáveis, Oyuncaklar Firarda, Superkompisene, Superpolarna, Suuri leluseikkailu, Tình Bạn Diệu Kỳ, Toys - Giocattoli alla riscossa, Tzevet La'In'yan, Zwei durch dick und dünn, Οι αχώριστοι, Друзі-нерозлийвода, Друзі-нерозлийвода 3D, Нераздвојни, Неразделните, 纽约侠客行

Cartoon rating

6.6
Rate 19 votes
5.8 IMDb
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Best Animated Films 
Updated 18 February 2026

Film Trailers

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The Inseparables - Dubbed trailer
The Inseparables Dubbed trailer
The Inseparables - Dubbed trailer
The Inseparables Dubbed trailer
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