|23 November 2023
|Russia
|Вольга
|15 August 2024
|Argentina
|7 December 2023
|Azerbaijan
|6+
|15 August 2024
|Brazil
|L
|12 January 2024
|Bulgaria
|15 August 2024
|Chile
|2 May 2024
|Croatia
|0
|1 February 2024
|Czechia
|10 October 2024
|Dominican Republic
|29 December 2023
|Estonia
|1 March 2024
|Finland
|Tulossa
|13 December 2023
|France
|4 January 2024
|Georgia
|PG
|29 August 2024
|Germany
|6
|8 December 2023
|Great Britain
|U
|14 September 2023
|Greece
|26 January 2024
|Iceland
|8 December 2023
|Ireland
|G
|21 September 2023
|Israel
|All
|16 January 2025
|Italy
|7 December 2023
|Kazakhstan
|6+
|1 March 2024
|Kyrgyzstan
|5 January 2024
|Latvia
|U
|29 December 2023
|Lithuania
|V
|29 August 2024
|Mexico
|AA
|30 November 2023
|Moldova
|AP 12
|18 July 2024
|Montenegro
|o.A.
|7 February 2024
|Netherlands
|6
|3 November 2023
|Poland
|2 February 2024
|Romania
|18 July 2024
|Serbia
|o.A.
|4 January 2024
|Slovakia
|7
|9 February 2024
|Spain
|16 February 2024
|Sweden
|Btl
|3 November 2023
|Tajikistan
|23 February 2024
|Turkey
|6A
|5 October 2023
|UAE
|18TC
|13 December 2023
|USA
|G
|4 January 2024
|Ukraine
|7 December 2023
|Uzbekistan
|6+
|1 September 2023
|Viet Nam