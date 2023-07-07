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Poster of The Inventor
6.9
The Inventor - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Inventor
6.9

The Inventor

, 2023
The Inventor
France, Ireland, USA / Adventure, Animation, Comedy / 18+
Trailers
Poster of The Inventor
6.9
The Inventor - Dubbed trailer
The Inventor  Dubbed trailer

Synopsis

The insatiably curious and headstrong inventor Leonardo da Vinci leaves Italy to join the French court, where he can experiment freely, inventing flying contraptions, incredible machines, and study the human body. There, joined in his adventure by the audacious princess Marguerite, Leonardo will uncover the answer to the ultimate question – "What is the meaning of it all?"

Cast

Matt Berry
Matt Berry
Pope Leo X
Daisy Ridley
Daisy Ridley
Marguerite
Marion Cotillard
Marion Cotillard
Louise de Savoy
Stephen Fry
Stephen Fry
Leonardo da Vinci
Pierre-Luc Granjon
Aaron Heffernan
Aaron Heffernan
Crowd
Natalie Palamides
Natalie Palamides
Pierre Nepveu and Antonio de Beatis
Gauthier Battoue
Gauthier Battoue
Francis I of France
Jim Capobianco
Cardinal of Aragon
Jim Capobianco
Cardinal of Aragon
James S. Baker
Cannonball Soldier
Ben Stranahan
Page
Director Jim Capobianco
Writer Jim Capobianco
Composer Alex Mandel
Cast and Crew

Animated film details

Country France / Ireland / USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2023
Online premiere 11 August 2024
World premiere 7 July 2023
Release date
30 November 2023 Russia Пионер
30 November 2023 Azerbaijan
30 November 2023 Bulgaria
10 October 2024 Croatia 0
18 January 2024 Czechia MP
31 January 2024 France
8 March 2024 Great Britain PG
7 December 2023 Kazakhstan 12+
7 December 2023 Kyrgyzstan
30 November 2023 Moldova
12 September 2024 Montenegro o.A.
13 September 2024 Poland
12 October 2023 Puerto Rico PG
13 September 2024 Romania
12 September 2024 Serbia o.A.
7 December 2023 Tajikistan
15 September 2023 USA PG
7 December 2023 Uzbekistan
Budget €10,000,000
Worldwide Gross $2,061,835
Production Leo and King, Aerial Contrivance Workshop, Align
Also known as
The Inventor, Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, Волшебное приключение Да Винчи, A feltaláló, Da Vinci: O Grande Inventor, Izumitelj, Leo, marele inventator, Leonardo and the King, Leonardo Odkrywca, Leonardo, O Inventor, Oppfinneren, Vynálezca, Vynálezce, 发明家, 大發明家, Léo

Cartoon rating

6.9
Rate 10 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Updated 19 February 2026

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The Inventor - Dubbed trailer
The Inventor Dubbed trailer
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