|30 November 2023
|Russia
|Пионер
|30 November 2023
|Azerbaijan
|30 November 2023
|Bulgaria
|10 October 2024
|Croatia
|0
|18 January 2024
|Czechia
|MP
|31 January 2024
|France
|8 March 2024
|Great Britain
|PG
|7 December 2023
|Kazakhstan
|12+
|7 December 2023
|Kyrgyzstan
|30 November 2023
|Moldova
|12 September 2024
|Montenegro
|o.A.
|13 September 2024
|Poland
|12 October 2023
|Puerto Rico
|PG
|13 September 2024
|Romania
|12 September 2024
|Serbia
|o.A.
|7 December 2023
|Tajikistan
|15 September 2023
|USA
|PG
|7 December 2023
|Uzbekistan