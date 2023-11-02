Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 39 minutes
Production year
2023
Online premiere
27 January 2025
World premiere
2 November 2023
Release date
|2 November 2023
|Russia
| Наше кино
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|2 November 2023
|Azerbaijan
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|Moldova
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|2 November 2023
|Tajikistan
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|2 November 2023
|Uzbekistan
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Budget
179,000,000 RUR
Worldwide Gross
$1,086,674
Production
Interfest, Real Dakota
Also known as
Chelovek niotkuda, L'Homme de nulle part, O Homem de Lugar Nenhum, The Man from Nowhere, Человек ниоткуда