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Poster of Chelovek niotkuda
6.4
Chelovek niotkuda - Trailer
Kinoafisha Films Chelovek niotkuda
6.4

Chelovek niotkuda

, 2023
Chelovek niotkuda
Russia / Thriller, Adventure, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of Chelovek niotkuda
6.4
Chelovek niotkuda - Trailer
Chelovek niotkuda  Trailer

Cast

Irina Medvedeva
Irina Medvedeva
Anna
Ivan Zlobin
Ivan Zlobin
Arkadiy
Alexandr Zhigalkin
Alexandr Zhigalkin
Glavnyy konstruktor
Ilya Lyubimov
Ilya Lyubimov
Glavnyy vrach
Valeriya Beltsevich
Marina Petrenko
Marina Petrenko
Ekaterina
Pyotr Fyodorov
Pyotr Fyodorov
Aktyor na syomochnoy ploshchadke
Rustam Mosafir
Rustam Mosafir
Aleksandr Metyolkin
Aleksandr Metyolkin
Kim Kirillov
Igor Filippov
Igor Filippov
Chelovek v kostyume
Stanislav Kisilevskiy
Aleksandr Razbash
Aleksandr Razbash
Director Renat Davletyarov
Writer Artyom Davletyarov, Renat Davletyarov, Dmitriy Pinchukov, Aleksandr Topuriya
Composer Roman Voloznev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2023
Online premiere 27 January 2025
World premiere 2 November 2023
Release date
2 November 2023 Russia Наше кино
2 November 2023 Azerbaijan
2 November 2023 Bulgaria
2 November 2023 Kyrgyzstan
2 November 2023 Moldova
2 November 2023 Tajikistan
2 November 2023 Uzbekistan
Budget 179,000,000 RUR
Worldwide Gross $1,086,674
Production Interfest, Real Dakota
Also known as
Chelovek niotkuda, L'Homme de nulle part, O Homem de Lugar Nenhum, The Man from Nowhere, Человек ниоткуда

Film rating

6.4
Rate 45 votes
5.2 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  2843 In the Thriller genre  570 In the Adventure genre  541 In the Sci-Fi genre  375 In films of Russia  382 In films of 2023  168
Updated 25 February 2026

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Chelovek niotkuda - Trailer
Chelovek niotkuda Trailer
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