Alexandr Zhigalkin
Alexandr Zhigalkin Alexandr Zhigalkin
Alexandr Zhigalkin

Alexandr Zhigalkin

Alexandr Zhigalkin

Date of Birth
1 February 1968
Age
57 years old
Zodiac sign
Aquarius

Popular Films

Spasskaya 9.9
Spasskaya (2020)
Oldskul 9.0
Oldskul (2025)
8.0
Mitrofan Aksenov's Sausage (2023)

Filmography

Genre
Year
All 18 Films 3 TV Shows 15 Director 16 Producer 1 Actor 3 Writer 1
Family 2026, Russia
Oldskul 9
Oldskul
Comedy 2025, Russia
Est tolko MiG
Est tolko MiG Est tolko MiG
Comedy 2025, Russia
Papashi
Papashi
Detective, Comedy 2024, Russia
Shkola zhenskogo schastya
Shkola zhenskogo schastya
Romantic 2024, Russia
Roditeli roditelej
Roditeli roditelej
Comedy 2024, Russia
Valyusha
Valyusha
Drama 2023, Russia
Zhenit nelzya rassorit
Zhenit nelzya rassorit
Romantic 2023, Russia
Papiny dochki. Novye 7.8
Papiny dochki. Novye
Comedy 2023, Russia
Chelovek niotkuda 6.4
Chelovek niotkuda Chelovek niotkuda
Thriller, Adventure, Sci-Fi 2023, Russia
8
Mitrofan Aksenov's Sausage Mitrofan Aksenov's Sausage
Biography 2023, Russia
Francuzy pod Moskvoy
Francuzy pod Moskvoy
Comedy 2022, Russia
Stenogramma sudby
Stenogramma sudby
Detective, Romantic, Drama 2021, Russia
Spasskaya 9.9
Spasskaya
Detective 2020, Russia
Roditeli
Roditeli
Comedy 2015, Russia
Bratya po obmenu
Bratya po obmenu
Comedy 2013, Russia
Voroniny
Voroniny
Comedy 2009, Russia
Papiny dochki
Papiny dochki
Comedy, Family 2007, Russia
