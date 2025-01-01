Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Alexandr Zhigalkin
Alexandr Zhigalkin
Kinoafisha
Persons
Alexandr Zhigalkin
Alexandr Zhigalkin
Alexandr Zhigalkin
Date of Birth
1 February 1968
Age
57 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
9.9
Spasskaya
(2020)
9.0
Oldskul
(2025)
8.0
Mitrofan Aksenov's Sausage
(2023)
Filmography
Genre
All
Adventure
Biography
Comedy
Detective
Drama
Family
Romantic
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2015
2013
2009
2007
All
18
Films
3
TV Shows
15
Director
16
Producer
1
Actor
3
Writer
1
Family
2026, Russia
9
Oldskul
Comedy
2025, Russia
Est tolko MiG
Est tolko MiG
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
Papashi
Detective, Comedy
2024, Russia
Shkola zhenskogo schastya
Romantic
2024, Russia
Roditeli roditelej
Comedy
2024, Russia
Valyusha
Drama
2023, Russia
Zhenit nelzya rassorit
Romantic
2023, Russia
7.8
Papiny dochki. Novye
Comedy
2023, Russia
6.4
Chelovek niotkuda
Chelovek niotkuda
Thriller, Adventure, Sci-Fi
2023, Russia
Watch trailer
8
Mitrofan Aksenov's Sausage
Mitrofan Aksenov's Sausage
Biography
2023, Russia
Francuzy pod Moskvoy
Comedy
2022, Russia
Stenogramma sudby
Detective, Romantic, Drama
2021, Russia
9.9
Spasskaya
Detective
2020, Russia
Roditeli
Comedy
2015, Russia
Bratya po obmenu
Comedy
2013, Russia
Voroniny
Comedy
2009, Russia
Papiny dochki
Comedy, Family
2007, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree