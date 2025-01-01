Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Aleksandr Metyolkin
Aleksandr Metyolkin
Aleksandr Metyolkin
Date of Birth
24 June 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
7.6
Sem dney Pyotra Semyonycha
(2025)
Tickets
7.3
Zloy Gorod
(2025)
6.8
Blindazh
(2024)
Filmography
22
Films
15
TV Shows
7
Actor
22
Severnoe siyanie
Family
2026, Russia
Petrushka
Petrushka
Comedy, Family
2026, Russia
Carevna-lyagushka 2
Family, Fantasy
2026, Russia
Nikto ne znaet pro Manpupuner
Adventure, Drama
2025, Russia
7.3
Zloy Gorod
Zloy Gorod
Action, Drama, History
2025, Russia
Watch trailer
5.6
Tsarevna-lyagushka
Tsarevna-lyagushka
Adventure, Family
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
6
Kolbasa
Kolbasa
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
7.6
Sem dney Pyotra Semyonycha
Sem dney Pyotra Semyonycha
Drama
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Krasnyj 5
Comedy
2024, Russia
4.8
Letuchiy Korabl
Letuchiy Korabl
Fairy Tale
2024, Russia
Watch trailer
6.8
Blindazh
Blindazh
Sci-Fi, War
2024, Russia
Watch trailer
Zaverbovannyy
Zaverbovannyy
Action, Detective
2024, Russia
Kiber Ivan
Comedy
2023, Russia
Tetya Marta
Comedy
2022, Russia
6.7
Odnazhdy v pustyne
Odnazhdy v pustyne
War
2022, Russia / Syrian Arab Republic
Watch trailer
6.8
1941. Krylya nad Berlinom
1941. Krylya nad Berlinom
Biography, History, Romantic
2022, Russia
Watch trailer
5.6
Bessmertnie
Bessmertnie
Drama
2022, Russia
Tickets
Marta
Comedy
2021, Russia
Sovershenno letnie
Comedy, Romantic
2021, Russia
4.8
Rashn Yug
Rashn Yug
Comedy, Romantic
2021, Russia
Watch trailer
Pereval Dyatlova
Drama, Thriller
2020, Russia
Beybi blyuz
Comedy
, Russia
