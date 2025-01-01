Menu
Russian
Aleksandr Metyolkin
Aleksandr Metyolkin

Date of Birth
24 June 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Cancer

Popular Films

Sem dney Pyotra Semyonycha 7.6
Sem dney Pyotra Semyonycha (2025)
Zloy Gorod 7.3
Zloy Gorod (2025)
Blindazh 6.8
Blindazh (2024)

Filmography

Genre
Year
All 22 Films 15 TV Shows 7 Actor 22
Severnoe siyanie
Family 2026, Russia
Petrushka Petrushka
Comedy, Family 2026, Russia
Carevna-lyagushka 2
Carevna-lyagushka 2
Family, Fantasy 2026, Russia
Nikto ne znaet pro Manpupuner
Nikto ne znaet pro Manpupuner
Adventure, Drama 2025, Russia
Zloy Gorod 7.3
Zloy Gorod Zloy Gorod
Action, Drama, History 2025, Russia
Watch trailer
Tsarevna-lyagushka 5.6
Tsarevna-lyagushka Tsarevna-lyagushka
Adventure, Family 2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Kolbasa 6
Kolbasa Kolbasa
Comedy 2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Sem dney Pyotra Semyonycha 7.6
Sem dney Pyotra Semyonycha Sem dney Pyotra Semyonycha
Drama 2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Krasnyj 5
Krasnyj 5
Comedy 2024, Russia
Letuchiy Korabl 4.8
Letuchiy Korabl Letuchiy Korabl
Fairy Tale 2024, Russia
Watch trailer
Blindazh 6.8
Blindazh Blindazh
Sci-Fi, War 2024, Russia
Watch trailer
Zaverbovannyy Zaverbovannyy
Action, Detective 2024, Russia
Kiber Ivan
Kiber Ivan
Comedy 2023, Russia
Tetya Marta
Tetya Marta
Comedy 2022, Russia
Odnazhdy v pustyne 6.7
Odnazhdy v pustyne Odnazhdy v pustyne
War 2022, Russia / Syrian Arab Republic
Watch trailer
1941. Krylya nad Berlinom 6.8
1941. Krylya nad Berlinom 1941. Krylya nad Berlinom
Biography, History, Romantic 2022, Russia
Watch trailer
Bessmertnie 5.6
Bessmertnie Bessmertnie
Drama 2022, Russia
Tickets
Marta
Marta
Comedy 2021, Russia
Sovershenno letnie
Sovershenno letnie
Comedy, Romantic 2021, Russia
Rashn Yug 4.8
Rashn Yug Rashn Yug
Comedy, Romantic 2021, Russia
Watch trailer
Pereval Dyatlova
Pereval Dyatlova
Drama, Thriller 2020, Russia
Beybi blyuz
Comedy , Russia
