Rating of the best films in the Music genre

Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] in Cinemas 9.1
1 Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] in Cinemas
Music 2024, South Korea
Rate
Watch trailer
SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE 8.8
2 SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE
Music, Documentary 2024, South Korea
Rate
Suga: Road to D-Day 8.7
3 Suga: Road to D-Day
Biography, Documentary, Music 2023, South Korea
Rate
My SHINee World 8.6
4 My SHINee World
Documentary, Music 2023, South Korea
Rate
BTS: Yet to Come in Cinemas 8.5
5 BTS: Yet to Come in Cinemas
Music 2023, South Korea
Rate
La Bohème 8.3
6 La Bohème
Drama, Music, Romantic 2002, Austria
Rate
Taylor Swift: The Eras Tour 8.2
7 Taylor Swift: The Eras Tour
Music 2023, USA
Rate
Watch trailer
Romeo and Juliet 8.0
8 Romeo and Juliet
Drama, Music, Romantic 1955, USSR
Rate
Monsieur Aznavour 7.7
9 Monsieur Aznavour
Biography, Drama, Music 2024, France
Rate
Watch trailer
Extraordinary 7.7
10 Extraordinary
Drama, Music 2024, Russia
Rate
Cover Girl 7.3
11 Cover Girl
Comedy, Music, Musical 1944, USA
Rate
The Box 7.3
12 The Box
Drama, Music, Musical 2021, South Korea
Rate
Watch trailer
A Complete Unknown 7.3
13 A Complete Unknown
Biography, Drama, Music 2024, USA
Rate
Watch trailer
Hands Up! 7.2
14 Hands Up!
Biography, Comedy, Music 2024, Russia
Rate
Watch trailer
Better Man 7.2
15 Better Man
Biography, Music 2024, USA / Australia
Rate
Watch trailer
Marry Me 6.9
16 Marry Me
Comedy, Music, Romantic 2022, USA
Rate
Watch trailer
Spinning Gold 6.7
17 Spinning Gold
Biography, Drama, Music 2023, USA
Rate
