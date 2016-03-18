Country
USA
Runtime
1 hour 22 minutes
Production year
2016
Online premiere
15 October 2016
World premiere
18 March 2016
Release date
|29 September 2022
|Russia
| World Pictures
|
|15 October 2016
|Argentina
|
|+18
|4 July 2025
|France
|
|
|31 December 2024
|Great Britain
|
|18
|31 December 2024
|Ireland
|
|18
|5 May 2023
|Japan
|
|
|18 March 2016
|Poland
|
|18
|17 August 2018
|Taiwan, Province of China
|
|限制級
|15 October 2016
|USA
|
|
Budget
$35,000
Worldwide Gross
$421,798
Production
Dark Age Cinema
Also known as
Terrifier, Ужасающий, Aterrorizante, Bohócrém, Dahshatli masqaraboz, Dahshatli masxaraboz, Dəhşətli, Gã Hề Điên Loạn, Hirmutaja, Keliantis siaubą, Masakra w Halloween, Қорқынышты, Страховидло, Терифајер, 테리파이어, テリファー, 劊樂小丑, 断魂小丑
Сюжет повествует о маньяке в костюме клоуна, который в ночь Хэллоуина при помощи… Read more…