Poster of Terrifier
Рейтинги
6.2 IMDb Rating: 5.5
Terrifier

Terrifier

Terrifier 18+
Terrifier - trailer in russian
Terrifier  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 2016
Online premiere 15 October 2016
World premiere 18 March 2016
Release date
29 September 2022 Russia World Pictures
15 October 2016 Argentina +18
4 July 2025 France
31 December 2024 Great Britain 18
31 December 2024 Ireland 18
5 May 2023 Japan
18 March 2016 Poland 18
17 August 2018 Taiwan, Province of China 限制級
15 October 2016 USA
Budget $35,000
Worldwide Gross $421,798
Production Dark Age Cinema
Also known as
Terrifier, Ужасающий, Aterrorizante, Bohócrém, Dahshatli masqaraboz, Dahshatli masxaraboz, Dəhşətli, Gã Hề Điên Loạn, Hirmutaja, Keliantis siaubą, Masakra w Halloween, Қорқынышты, Страховидло, Терифајер, 테리파이어, テリファー, 劊樂小丑, 断魂小丑
Director
Damien Leone
Damien Leone
Cast
Jenna Kanell
Jenna Kanell
Samantha Scaffidi
Samantha Scaffidi
Gino Cafarelli
Gino Cafarelli
David Howard Thornton
David Howard Thornton
Catherine Corcoran
Catherine Corcoran
Cast and Crew
Films About Clowns

6.2
17 votes
5.5 IMDb
Film Reviews
Weteran Mc 23 August 2025, 05:46
"Ужасающий" - американский фильм ужасов 2016 года.

Сюжет повествует о маньяке в костюме клоуна, который в ночь Хэллоуина при помощи… Read more…
Киноафиша.инфо 31 August 2025, 23:57
Очень рады были прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
Terrifier - trailer in russian
Terrifier Trailer in russian
