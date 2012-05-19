Menu
Poster of Stitches
5.7 IMDb Rating: 5.7
Stitches

Stitches 18+
Synopsis

A clown comes back from the dead to haunt those who took his life during a fatal party mishap.
Stitches - trailer без цензуры
Stitches  trailer без цензуры
Country Ireland
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2012
Online premiere 6 May 2014
World premiere 19 May 2012
Release date
19 May 2012 France
12 March 2013 Germany
25 October 2012 Great Britain
26 October 2012 Ireland
5 October 2012 USA
MPAA R
Worldwide Gross $63,555
Production MPI Media Group, Tailored Films, Fantastic Films
Also known as
Stitches, Bohóc a pokolból, Dark Clown, Klaun k popukání, Le Clown Maléfique, Mourir de rire, Stitches - Böser Clown, Stitches - O Palhaço Assassino, Stitches: O Retorno do Palhaço Assassino, Strzeż się klauna, Tên Hề Báo Thù, Швы, 小丑壞壞
Director
Conor McMahon
Cast
Ross Noble
Ross Noble
Gemma-Leah Devereux
Gemma-Leah Devereux
Tommy Knight
Valerie Spelman
Lorna Dempsey
Cast and Crew
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
Настолько плохо, что даже хорошо.
Абсурдная идея про восставшего из могилы клоуна, невинно убиенного шестью годами ранее на детском праздничке.… Read more…
Film Trailers
Stitches - trailer без цензуры
Stitches Trailer без цензуры
Stitches - international trailer
Stitches International trailer
