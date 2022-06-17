Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of First Love
Poster of First Love
Рейтинги
4.9 IMDb Rating: 4.8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films First Love

First Love

First Love 18+
Напомним о выходе в прокат
First Love - trailer in russian
First Love  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2022
Online premiere 17 June 2022
World premiere 17 June 2022
Release date
7 July 2022 Russia Централ Партнершип
7 July 2022 Azerbaijan 16+
17 June 2022 Canada 18A
6 October 2022 Israel
7 July 2022 Kazakhstan 16+
7 July 2022 Kyrgyzstan 16+
17 June 2022 Romania 18
Production Green Light Pictures, Fortitude International
Also known as
First Love, 'Ahava Rishona, Első szerelem, First Love - Descobrindo o Amor, Primer amor, Первая любовь, 初恋
Director
A.J. Edwards
A.J. Edwards
Cast
Diane Kruger
Diane Kruger
Hero Fiennes Tiffin
Hero Fiennes Tiffin
Jeffrey Donovan
Jeffrey Donovan
Diane Venora
Diane Venora
Sydney Park
Sydney Park
Cast and Crew
Similar films for First Love
After We Collided 6.6
After We Collided (2020)
After 6.7
After (2019)
After Ever Happy 6.1
After Ever Happy (2022)
Hitch 7.1
Hitch (2005)
0.0
Trinity (2017)
Anything for Her 7.2
Anything for Her (2008)
Wicker Park 7.2
Wicker Park (2004)
Hamlet 5.9
Hamlet (2000)
Mr. Nobody 8.0
Mr. Nobody (2009)
Film in Collections
Best First Love Films Best First Love Films

Film rating

4.9
Rate 23 votes
4.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3688
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

елена трифонова (ларионова) 27 June 2022, 23:07
А что так похоже на,, После,,, этот же герой, такие же муки выбора, только актриса другая, и обязательно темнокожая? Неинтересно, как-будто Тесса предаётся...
alya.budaeva.99 24 July 2022, 13:11
Скучный
Film Trailers All trailers
First Love - trailer in russian
First Love Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more