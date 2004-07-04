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Poster of Wicker Park
7.2
Kinoafisha Films Wicker Park
7.2

Wicker Park

, 2004
Wicker Park
USA / Drama, Thriller, Romantic / 18+
Poster of Wicker Park
7.2

Cast

Josh Hartnett
Josh Hartnett
Matthew
Rose Byrne
Rose Byrne
Alex
Matthew Lillard
Matthew Lillard
Luke
Diane Kruger
Diane Kruger
Lisa
Christopher Cousins
Daniel
Vlasta Vrána
Jeweller
Amy Sobol
Ellie
Ted Whittall
Walter
Isabelle Dos Santos
Chamber Maid
Joanna Noyes
Kerrilyn Keith
Jessica Pare
Jessica Pare
Rebecca
Director Paul McGuigan
Writer Gilles Mimouni, Brandon Boyce
Composer Cliff Martinez
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2004
World premiere 4 July 2004
Release date
9 December 2004 Russia 12+
25 November 2004 Angola
24 February 2005 Argentina
9 December 2004 Australia
22 October 2004 Austria
9 December 2004 Belarus
9 February 2005 Belgium
1 October 2004 Brazil
3 September 2004 Canada
21 April 2005 Chile
7 January 2005 Cyprus
11 November 2004 Czechia
5 November 2004 Denmark
30 March 2005 Egypt
2 December 2004 Fiji
19 November 2004 Finland
26 January 2005 France
21 October 2004 Germany
10 September 2004 Great Britain
7 January 2005 Greece
9 December 2004 Hong Kong
17 September 2004 Iceland
10 September 2004 Ireland
9 September 2004 Israel
11 December 2004 Japan
9 December 2004 Kazakhstan
28 February 2007 Kuwait
25 November 2004 Lebanon
9 February 2005 Luxembourg
10 September 2004 Malta
5 November 2004 Mexico
26 January 2005 Monaco
26 January 2005 Morocco
6 October 2008 Netherlands
2 December 2004 New Zealand
1 October 2004 Norway
17 December 2004 Panama
17 November 2004 Philippines
26 November 2004 Poland
25 November 2004 Portugal
9 December 2004 Romania
26 November 2004 Serbia
20 January 2005 Slovakia
9 December 2004 South Africa
13 October 2005 South Korea
5 January 2005 Spain
5 November 2004 Sweden
22 October 2004 Taiwan
23 September 2004 Thailand
26 January 2005 Tunisia
16 May 2008 Turkey
15 December 2004 UAE
3 September 2004 USA
9 December 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $21,741,598
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Lakeshore Entertainment, Mel's Cite du Cinema
Also known as
Wicker Park, El Apartamento, El departamento, Sehnsüchtig, Одержимость, Apartament, Appuntamento a Wicker Park, Carari intortocheate, Hep seni aradım, Horis anastoles, Ishtiyoqi, L'appartement, Miluj ma! Prosím..., Miluj mě, prosím, Mübtəlalıq, Nevaldoma aistra, O Apartamento, Obsesión, Obsessed, Paixão à Flor da Pele, Rencontre à Wicker Park, While You Were Falling in Love, White Lies, Wicker Park, el departamento, Χωρίς αναστολές, Друга жена, Құмарлық, Одержимість, Срещи в парка, ホワイト・ライズ, 第三者, Sreshti v parka, Oderzhimost', Oderzhymistʹ, Chorís anastolés

Film rating

7.2
Rate 11 votes
6.9 IMDb
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Updated 19 March 2021
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soundtrack Wicker Park

Quotes

Matthew Things don't have to be extraordinary to be beautiful, even the ordinary can be beautiful.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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