|9 December 2004
|Russia
|12+
|25 November 2004
|Angola
|24 February 2005
|Argentina
|9 December 2004
|Australia
|22 October 2004
|Austria
|9 December 2004
|Belarus
|9 February 2005
|Belgium
|1 October 2004
|Brazil
|3 September 2004
|Canada
|21 April 2005
|Chile
|7 January 2005
|Cyprus
|11 November 2004
|Czechia
|5 November 2004
|Denmark
|30 March 2005
|Egypt
|2 December 2004
|Fiji
|19 November 2004
|Finland
|26 January 2005
|France
|21 October 2004
|Germany
|10 September 2004
|Great Britain
|7 January 2005
|Greece
|9 December 2004
|Hong Kong
|17 September 2004
|Iceland
|10 September 2004
|Ireland
|9 September 2004
|Israel
|11 December 2004
|Japan
|9 December 2004
|Kazakhstan
|28 February 2007
|Kuwait
|25 November 2004
|Lebanon
|9 February 2005
|Luxembourg
|10 September 2004
|Malta
|5 November 2004
|Mexico
|26 January 2005
|Monaco
|26 January 2005
|Morocco
|6 October 2008
|Netherlands
|2 December 2004
|New Zealand
|1 October 2004
|Norway
|17 December 2004
|Panama
|17 November 2004
|Philippines
|26 November 2004
|Poland
|25 November 2004
|Portugal
|9 December 2004
|Romania
|26 November 2004
|Serbia
|20 January 2005
|Slovakia
|9 December 2004
|South Africa
|13 October 2005
|South Korea
|5 January 2005
|Spain
|5 November 2004
|Sweden
|22 October 2004
|Taiwan
|23 September 2004
|Thailand
|26 January 2005
|Tunisia
|16 May 2008
|Turkey
|15 December 2004
|UAE
|3 September 2004
|USA
|9 December 2004
|Ukraine