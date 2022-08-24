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Poster of After Ever Happy
6.2
After Ever Happy - Dubbed trailer
Kinoafisha Films After Ever Happy
6.2

After Ever Happy

, 2022
After Ever Happy
USA / Drama, Romantic / 18+
Trailers
Poster of After Ever Happy
6.2
After Ever Happy - Dubbed trailer
After Ever Happy  Dubbed trailer

Cast

Hero Fiennes Tiffin
Hero Fiennes Tiffin
Hardin
Josephine Langford
Josephine Langford
Tessa
Louise Lombard
Louise Lombard
Trish
Kiana Madeira
Kiana Madeira
Nora
Carter Jenkins
Carter Jenkins
Atanas Srebrev
Atanas Srebrev
Chance Perdomo
Chance Perdomo
Landon
Rob Estes
Rob Estes
Ken
Arielle Kebbel
Arielle Kebbel
Kimberly
Stephen Moyer
Stephen Moyer
Christian Vance
Mira Sorvino
Mira Sorvino
Carol
Frances Turner
Karen
Director Castille Landon
Writer Anna Todd, Sharon Soboil
Composer George Kallis
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2022
Online premiere 24 August 2022
World premiere 24 August 2022
Release date
25 August 2022 Russia Вольга 16+
8 September 2022 Australia
25 August 2022 Azerbaijan 16+
24 August 2022 Belgium
25 August 2022 Brazil
26 August 2022 Canada
25 August 2022 Czechia
23 September 2022 Denmark
26 August 2022 Finland
25 August 2022 Germany
25 August 2022 Greece K12
25 August 2022 Hungary
25 August 2022 Israel 12
25 August 2022 Kazakhstan 16+
25 August 2022 Kyrgyzstan 16+
9 September 2022 Latvia (none)
2 September 2022 Lithuania N
25 August 2022 Netherlands
8 September 2022 New Zealand
24 August 2022 Poland
15 September 2022 Puerto Rico R
26 August 2022 Romania
25 August 2022 Slovakia 15
25 August 2022 Slovenia
21 September 2022 South Korea
26 August 2022 Spain
24 August 2022 Sweden 11
7 September 2022 USA
25 August 2022 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $19,238,073
Production Voltage Pictures, CalMaple, Ethea Entertainment
Also known as
After Ever Happy, After: Amor infinito, After Forever, After: Chapitre 4, After: Pouto, 'Akharei she'Higganou La'Soff Ha'Tov, After - Depois da Promessa, After 4, After 4: Για πάντα μαζί, After 4. Bez siebie nie przetrwamy, After Ever After, After: Depois da Promessa, After: L'éternité, After: Mutluluk, After: Puto, After: После срећног краја, After. Amor Infinito, After. Kai tapome laimingi, Alati õnnelik, După ce am găsit fericirea, Miután boldogok leszünk, Prvič resnično srečna, Після. Довго і щасливо, После. Долго и счастливо, След щастливия край, 애프터 에버 해피, 之后4, 禁忌世代：獨愛, อาฟเตอร์ เอฟเวอร์ แฮปปี้, אחרי שהגענו לסוף טוב 4, אחרי שהגענו לסוף הטוב 4, After 4 Bez Siebie Nie Przetrwamy, אחרי שהגענו לסוף הטוב, アフター 幸せの行方, 애프터 4

Film rating

6.2
Rate 77 votes
4.8 IMDb
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In overall ranking  3086 In the Drama genre  1199 In the Romantic genre  360 In films of USA  1869 In films of 2022  133

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