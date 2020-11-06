Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of My Dad's Christmas Date
5.5
Kinoafisha Films My Dad's Christmas Date
5.5

My Dad's Christmas Date

, 2020
My Dad's Christmas Date
Great Britain / Comedy / 18+
Poster of My Dad's Christmas Date
5.5

Cast

Jeremy Piven
Jeremy Piven
David
Joely Richardson
Joely Richardson
Sara
Megan Brown
Claire
Olivia-Mai Barrett
Jules
Hadar Cats
Emma
Felix Butterwick
Ben
Sophie Corcoran
Natasha
Janine Craig
Caroline
Sofie Golding-Spittle
Kate
Indii Rose Isla
Alice
Director Mick Davis
Writer Toby Torlesse, Brian Marchetti, Jack Marchetti
Composer Jack Rose, Dom Sky
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2020
Online premiere 6 November 2020
World premiere 6 November 2020
Release date
3 December 2020 Spain 12
Budget 20,000,000 GBP
Production Close Leasing, Red Arrows Studios, MSR Media
Also known as
My Dad's Christmas Date, La cita navideña de papá, Božićni spoj moga tate, Ein Weihnachts-Date für Dad, Ein Weihnachtsdate für Papa, Gwiazdkowa randka mojego taty, Karácsonyi randi apunak, L'appuntamento natalizio di papà, Let There Be Love, Minu isa jõulukohting, Noël est au rendez-vous, Uma Namorada Para Meu Pai, Uma Namorada Para o Meu Pai, Una novia para mi papá, Божићна романса мог тате, Коледната среща на татко, Рождественское свидание моего отца, Iubită pentru tata

Film rating

5.5
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 10 March 2022

Quotes

Jules Interests or hobbies?
David Ahh. I like... Ahh... .drama-free children. Yeah. Ahh. Yeah, are you kidding, hobbies. Hmm. Well, you know, I like naps, music, falling asleep in public, art, none of the modern stuff. Ahh. Yeah.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for My Dad's Christmas Date

A Castle for Christmas
A Castle for Christmas Romantic
2021, USA
5.0
A Boy Called Christmas
A Boy Called Christmas Family, Fantasy
2021, Czechia / Great Britain
6.0
The Princess Switch 3: Romancing the Star
The Princess Switch 3: Romancing the Star Romantic
2021, USA
5.0
A Very Merry Mix-Up
A Very Merry Mix-Up Comedy, Drama, Family
2013, Canada / USA
6.0
Father Christmas Is Back
Father Christmas Is Back Comedy
2021, Great Britain
4.0
Girl Fever
Girl Fever Comedy
2002, USA
4.0
Floundering
Floundering Comedy
1994, USA
5.0
Old School
Old School Comedy
2003, USA
7.0
Crabs in a Bucket
Crabs in a Bucket Comedy
2021, USA
4.0
Entourage
Entourage Comedy
2015, USA
6.0
The Goods: Live Hard, Sell Hard
The Goods: Live Hard, Sell Hard Comedy
2009, USA
6.0
Larger than Life
Larger than Life Comedy
1996, USA
6.0
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Almaz «Serdce Persii»
Almaz «Serdce Persii»
2026, Russia, Comedy, Family, Adventure, Crime
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more