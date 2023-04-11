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|PG-13
The film is narrated by Miranda Otto, who returns to the role of Éowyn, reprising the part she played in Sir Peter Jackson's 'The Lord of the Rings' film series.