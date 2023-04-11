Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
7.7
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim - Trailer
Kinoafisha Films The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
7.7

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

, 2024
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
Japan, USA / Action, Adventure, Animation, Anime / 18+
Trailers
Poster of The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
7.7
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim - Trailer
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim  Trailer

Cast

Brian Cox
Brian Cox
Helm
Luke Pasqualino
Wulf
Miranda Otto
Miranda Otto
Éowyn
Christopher Lee
Christopher Lee
Lorraine Ashbourne
Olwyn
Shaun Dooley
Shaun Dooley
Freca
Alexia Giordano
Alexia Giordano
Michael Wildman
Michael Wildman
General Targg
Gaia Wise
Héra
Benjamin Wainwright
Benjamin Wainwright
Haleth
Yazdan Qafouri
Hama
Laurence Ubong Williams
Fréalaf
Director Kenji Kamiyama
Writer Jeffrey Addiss, Will Matthews, Phoebe Gittins, Arty Papageorgiou
Composer Stephen Gallagher
Cast and Crew

Animated film details

Country Japan / USA
Runtime 2 hours 14 minutes
Production year 2024
Online premiere 26 December 2024
World premiere 11 April 2023
Release date
21 December 2024 Russia
12 December 2024 Australia
12 December 2023 Azerbaijan 16+
12 December 2024 Brazil
13 December 2024 Bulgaria
13 December 2024 Canada
14 December 2024 China
5 December 2024 Colombia
12 December 2024 Croatia
12 December 2024 Czechia
12 December 2024 Denmark
12 December 2024 Dominican Republic
13 December 2024 Finland
10 April 2024 France
12 December 2024 Georgia PG-13
11 April 2024 Germany
13 December 2024 Great Britain
12 December 2024 Greece K12
24 December 2024 Hong Kong
5 December 2024 Hungary 16
12 December 2024 Iceland Unrated
13 December 2024 India
13 December 2024 Indonesia
13 December 2024 Ireland
12 December 2024 Israel
1 January 2025 Italy
27 December 2024 Japan
12 December 2024 Kazakhstan
13 December 2024 Kyrgyzstan
13 December 2024 Latvia
13 December 2024 Lithuania
24 December 2024 Macao B
12 December 2024 Malaysia
12 December 2024 Mexico
13 December 2024 Moldova
12 December 2024 Montenegro o.A.
12 December 2024 Netherlands
12 December 2024 New Zealand
5 December 2024 Panama
11 December 2024 Philippines PG
13 December 2024 Poland
12 December 2024 Portugal
12 December 2024 Puerto Rico PG-13
13 December 2024 Romania
12 December 2024 Serbia o.A.
12 December 2024 Singapore
12 December 2024 Slovakia 15
6 December 2024 South Africa
28 January 2025 South Korea
12 April 2024 Spain
13 December 2024 Sweden 11
12 December 2024 Taiwan 6+
13 December 2024 Tajikistan
12 December 2024 Thailand
13 December 2024 Turkey 13A
12 December 2024 UAE TBC
12 April 2024 USA
11 April 2023 Ukraine
13 December 2024 Uzbekistan
13 December 2024 Viet Nam
12 December 2024 Virgin Islands (U.S.) PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $20,758,572
Production New Line Cinema, Warner Bros. Animation, WingNut Films
Also known as
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim, O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim, Властелин колец: Война Рохирримов, 魔戒：洛汗人之戰, A Gyűrűk Ura: A rohírok háborúja, Banjiui jewang: Rohirimui jeonjaeng, Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Cuộc Chiến Của Rohirrim, Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim, Gredzenu pavēlnieks: Rohāņu karš, Il Signore degli Anelli - La guerra dei Rohirrim, Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim, Le Seigneur des Anneaux: La Guerre des Rohirrim, Pán prstenů: Válka Rohirů, Ringenes herre: Krigen om Rohan, Ringenes herre: Slaget om Rohan, Sagan om ringen: Striden vid Rohan, Sar Ha'Taba'ot: Milkhemet Ha'Rohirrim, Sõrmuste isand. Rohirrimite sõda, Stăpânul Inelelor: Războiul Rohirrimilor, Taru sormusten herrasta: Rohirrimin sota, Uzuklar hukmdori: Rohirrim urushi, Üzüklər hökmdarı: Roxirrimlərin müharibəsi, Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów, Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: Ο πόλεμος των Ροχίριμ, Властелинът на пръстените: Войната на Рохиримите, Володар перснів: Війна Рогіримів, Господар прстенова: Рат Рохирима, ロード・オブ・ザ・リング／ローハンの戦い, 指环王：洛汗之战, Władca Pierścieni Wojna Rohirrimów, 洛汗之战, The Lord of the Rings: Rohan no Tatakai, 映画『ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い』

Cartoon rating

7.7
Rate 13 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 22 July 2026

Film Trailers

All trailers
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim - Trailer
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim Trailer
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim - Dubbed trailer
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Almaz «Serdce Persii»
Almaz «Serdce Persii»
2026, Russia, Comedy, Family, Adventure, Crime
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more