Also known as

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim, O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim, Властелин колец: Война Рохирримов, 魔戒：洛汗人之戰, A Gyűrűk Ura: A rohírok háborúja, Banjiui jewang: Rohirimui jeonjaeng, Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Cuộc Chiến Của Rohirrim, Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim, Gredzenu pavēlnieks: Rohāņu karš, Il Signore degli Anelli - La guerra dei Rohirrim, Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim, Le Seigneur des Anneaux: La Guerre des Rohirrim, Pán prstenů: Válka Rohirů, Ringenes herre: Krigen om Rohan, Ringenes herre: Slaget om Rohan, Sagan om ringen: Striden vid Rohan, Sar Ha'Taba'ot: Milkhemet Ha'Rohirrim, Sõrmuste isand. Rohirrimite sõda, Stăpânul Inelelor: Războiul Rohirrimilor, Taru sormusten herrasta: Rohirrimin sota, Uzuklar hukmdori: Rohirrim urushi, Üzüklər hökmdarı: Roxirrimlərin müharibəsi, Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów, Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: Ο πόλεμος των Ροχίριμ, Властелинът на пръстените: Войната на Рохиримите, Володар перснів: Війна Рогіримів, Господар прстенова: Рат Рохирима, ロード・オブ・ザ・リング／ローハンの戦い, 指环王：洛汗之战, Władca Pierścieni Wojna Rohirrimów, 洛汗之战, The Lord of the Rings: Rohan no Tatakai, 映画『ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い』

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