Kinoafisha Films Po shchuchemu veleniyu

Po shchuchemu veleniyu

Po shchuchemu veleniyu 18+
Country Russia
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2023
Online premiere 28 December 2023
World premiere 26 October 2023
Release date
26 October 2023 Russia НМГ Кинопрокат
26 October 2023 Azerbaijan 6+
26 October 2023 Bulgaria
26 October 2023 Kazakhstan 6+
26 October 2023 Kyrgyzstan
26 October 2023 Moldova
26 October 2023 Tajikistan
26 October 2023 Uzbekistan 6+
Budget 660,000,000 RUR
Worldwide Gross $28,218,581
Production CTB Film Company, Globus Films
Also known as
Po shchuchemu veleniyu, The Wish of the Fairy Fish, Điều Ước Của Cá Thần, Havi käsul, Po shchuchyemu veleniyu, The Wish of Fairy Fish, По щучьему велению
Director
Aleksandr Voytinskiy
Cast
Nikita Kologrivyy
Mila Ershova
Yuriy Kolokolnikov
Alina Alekseeva
Roman Madyanov
Film rating

7.4
Rate 482 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1051 In the Fantasy genre  67 In the Adventure genre  230 In films of Russia  53
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
chni37 29 October 2023, 10:10
Сходили сегодня в кино По щучьему велению!
фильм - сказка, а в нём намёк воспитательный, душевный!
Побольше таких фильмов!
АВТОРУ И ПОСТАНОВЩИКУ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Елена Писаренко 28 October 2023, 11:42
От души спасибо всем, кто причастен к созданию этого фильма!! Такого удовольствия давно не получала от просмотра! Добрый, с юмором, со смыслами наших… Read more…
Po shchuchemu veleniyu - trailer
Po shchuchemu veleniyu Trailer
