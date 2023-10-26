Po shchuchemu veleniyu
18+
Country
Russia
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
2023
Online premiere
28 December 2023
World premiere
26 October 2023
Release date
|26 October 2023
|Russia
| НМГ Кинопрокат
|
|26 October 2023
|Azerbaijan
|
|6+
|26 October 2023
|Bulgaria
|
|
|26 October 2023
|Kazakhstan
|
|6+
|26 October 2023
|Kyrgyzstan
|
|
|26 October 2023
|Moldova
|
|
|26 October 2023
|Tajikistan
|
|
|26 October 2023
|Uzbekistan
|
|6+
Budget
660,000,000 RUR
Worldwide Gross
$28,218,581
Production
CTB Film Company, Globus Films
Also known as
Po shchuchemu veleniyu, The Wish of the Fairy Fish, Điều Ước Của Cá Thần, Havi käsul, Po shchuchyemu veleniyu, The Wish of Fairy Fish, По щучьему велению
фильм - сказка, а в нём намёк воспитательный, душевный!
Побольше таких фильмов!
АВТОРУ И ПОСТАНОВЩИКУ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!