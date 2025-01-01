Menu
Alina Alekseeva
Alina Alekseeva
Date of Birth
21 August 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
8.7
Prosto zhivi
(2025)
7.6
Poyekhavshaya
(2023)
7.5
Klyovny ulove
(2025)
Filmography
28
Ostatsya druzyami
Comedy
2025, Russia
6.9
Krasnyy shelk
Krasnyy shelk
Detective, Action
2025, Russia
Watch trailer
7.5
Klyovny ulove
Klyovny ulove
Comedy, Romantic
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
6.2
My rozhaem
My rozhaem
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
8.7
Prosto zhivi
Comedy
2025, Russia
Razvod po raschetu
Comedy, Romantic
2024, Russia
Sidorovy
Comedy
2023, Russia
Istorii bolshoy strany
Reality-TV, Comedy
2023, Russia
7.6
Poyekhavshaya
Poyekhavshaya
Comedy
2023, Russia
Watch trailer
7.4
Po shchuchemu veleniyu
Po shchuchemu veleniyu
Fantasy, Adventure
2023, Russia
Watch trailer
5.7
Sindrom
Sindrom
Thriller
2023, Russia
Watch trailer
4
Eskortnitsa
Eskortnitsa
Drama
2023, Russia
Watch trailer
6.7
Yolki-igolki
Yolki-igolki
Comedy, Family
2022, Russia
Watch trailer
Klinika schastya
Comedy, Drama, Romantic
2021, Russia
5.4
Drug na prodazhu
Drug na prodazhu
Comedy
2021, Russia
Watch trailer
5.4
Love
Love
Comedy, Romantic
2021, Russia
Watch trailer
Rodkom
Comedy
2020, Russia
Magomaev
Drama, Music, Romantic
2020, Russia
Nastya, soberis!
Drama, Comedy
2020, Russia
6.5
Samyy Novyy god!
Samyy Novyy god!
Comedy, Sci-Fi
2020, Russia
Watch trailer
7.3
Girls Got Game
Nefutbol
Comedy
2020, Russia
Watch trailer
Kuhnya. Voyna za otel
Comedy
2019, Russia
6.5
The Baker and the Beauty
Comedy, Romantic
2019, Russia
5.4
Na kray sveta
Na kray sveta
Comedy
2019, Russia
Show more
