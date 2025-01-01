Alina Alekseeva

Menu
Date of Birth
21 August 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

8.7
Prosto zhivi (2025)
Poyekhavshaya 7.6
Poyekhavshaya (2023)
Klyovny ulove 7.5
Klyovny ulove (2025)

Filmography

Genre
Year
All 28 Films 14 TV Shows 14 Actress 28
Ostatsya druzyami
Ostatsya druzyami
Comedy 2025, Russia
Krasnyy shelk 6.9
Krasnyy shelk Krasnyy shelk
Detective, Action 2025, Russia
Klyovny ulove 7.5
Klyovny ulove Klyovny ulove
Comedy, Romantic 2025, Russia
My rozhaem 6.2
My rozhaem My rozhaem
Comedy 2025, Russia
8.7
Prosto zhivi
Comedy 2025, Russia
Razvod po raschetu
Razvod po raschetu
Comedy, Romantic 2024, Russia
Sidorovy
Sidorovy
Comedy 2023, Russia
Istorii bolshoy strany
Istorii bolshoy strany
Reality-TV, Comedy 2023, Russia
Poyekhavshaya 7.6
Poyekhavshaya Poyekhavshaya
Comedy 2023, Russia
Po shchuchemu veleniyu 7.4
Po shchuchemu veleniyu Po shchuchemu veleniyu
Fantasy, Adventure 2023, Russia
Sindrom 5.7
Sindrom Sindrom
Thriller 2023, Russia
Eskortnitsa 4
Eskortnitsa Eskortnitsa
Drama 2023, Russia
Yolki-igolki 6.7
Yolki-igolki Yolki-igolki
Comedy, Family 2022, Russia
Klinika schastya
Klinika schastya
Comedy, Drama, Romantic 2021, Russia
Drug na prodazhu 5.4
Drug na prodazhu Drug na prodazhu
Comedy 2021, Russia
Love 5.4
Love Love
Comedy, Romantic 2021, Russia
Rodkom
Rodkom
Comedy 2020, Russia
Magomaev
Magomaev
Drama, Music, Romantic 2020, Russia
Nastya, soberis!
Nastya, soberis!
Drama, Comedy 2020, Russia
Samyy Novyy god! 6.5
Samyy Novyy god! Samyy Novyy god!
Comedy, Sci-Fi 2020, Russia
Girls Got Game 7.3
Girls Got Game Nefutbol
Comedy 2020, Russia
Kuhnya. Voyna za otel
Kuhnya. Voyna za otel
Comedy 2019, Russia
The Baker and the Beauty 6.5
The Baker and the Beauty
Comedy, Romantic 2019, Russia
Na kray sveta 5.4
Na kray sveta Na kray sveta
Comedy 2019, Russia
