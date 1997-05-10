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Mila Ershova
Mila Ershova
Kinoafisha
Persons
Mila Ershova
Mila Ershova
Mila Ershova
Date of Birth
10 May 1997
Age
29 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.8
Ostorozhno — lyubov
(2024)
7.7
Svodish s uma
(2025)
7.6
Vzperti
(2020)
Filmography
Vstat na nogi
Drama, Comedy
2026, Russia
Poluraspad
Drama
2026, Russia
Kazino
Drama
2026, Russia
1.1
Posledniy bogatyr. Kolobok
Family, Fantasy
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
Drug
Romantic
2026, Russia
7.3
Autsors
Drama
2025, Russia
6.8
1000 net i 1 da
Romantic, Drama
2025, Russia
7.1
Tysyacha «net» i odno «da»
Romantic
2025, Russia
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