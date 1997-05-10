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Mila Ershova
Mila Ershova Mila Ershova
Kinoafisha Persons Mila Ershova

Mila Ershova

Mila Ershova

Date of Birth
10 May 1997
Age
29 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Ostorozhno — lyubov 7.8
Ostorozhno — lyubov (2024)
Svodish s uma 7.7
Svodish s uma (2025)
Vzperti 7.6
Vzperti (2020)

Filmography

Vstat na nogi
Vstat na nogi
Drama, Comedy 2026, Russia
Poluraspad
Poluraspad
Drama 2026, Russia
Kazino
Kazino
Drama 2026, Russia
Posledniy bogatyr. Kolobok 1.1
Posledniy bogatyr. Kolobok
Family, Fantasy 2026, Russia
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Tickets
Drug
Drug
Romantic 2026, Russia
Autsors 7.3
Autsors
Drama 2025, Russia
1000 net i 1 da 6.8
1000 net i 1 da
Romantic, Drama 2025, Russia
Tysyacha «net» i odno «da» 7.1
Tysyacha «net» i odno «da»
Romantic 2025, Russia
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