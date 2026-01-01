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Nikita Kologrivyy
Nikita Kologrivyy
Kinoafisha
Persons
Nikita Kologrivyy
Nikita Kologrivyy
Nikita Kologrivyy
Date of Birth
16 October 1994
Age
31 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Fantasy hero
Popular Films
7.9
Ekipazh 314
(2021)
7.8
Poslednij bogatyr. Nasledie
(2024)
7.6
Slovo pacana. Krov na asfalte
(2023)
Filmography
Bystrey vraga
War, Action
2028, Russia
Neznayka
Family
2028, Russia
Sadko
Family, Fantasy
2028, Russia
Alenkiy cvetochek
Family, Fantasy
2028, Russia
Kotovasiya
Family
2027, Russia
Molodinskaya bitva
History
2027, Russia
Zhil-byl pyos
Family, Comedy
2027, Russia
Carevna-lyagushka 3
Fantasy, Family
2027, Russia
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