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Nikita Kologrivyy
Nikita Kologrivyy Nikita Kologrivyy
Kinoafisha Persons Nikita Kologrivyy

Nikita Kologrivyy

Nikita Kologrivyy

Date of Birth
16 October 1994
Age
31 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Fantasy hero

Popular Films

Ekipazh 314 7.9
Ekipazh 314 (2021)
Poslednij bogatyr. Nasledie 7.8
Poslednij bogatyr. Nasledie (2024)
Slovo pacana. Krov na asfalte 7.6
Slovo pacana. Krov na asfalte (2023)

Filmography

Bystrey vraga
War, Action 2028, Russia
Neznayka
Family 2028, Russia
Sadko
Sadko
Family, Fantasy 2028, Russia
Alenkiy cvetochek
Family, Fantasy 2028, Russia
Kotovasiya
Kotovasiya
Family 2027, Russia
Molodinskaya bitva
History 2027, Russia
Zhil-byl pyos
Family, Comedy 2027, Russia
Carevna-lyagushka 3
Fantasy, Family 2027, Russia
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