Poster of Fräulein: una fiaba d'inverno
Рейтинги
5.9 IMDb Rating: 5.7
Kinoafisha Films Fräulein: una fiaba d'inverno

Fräulein: una fiaba d'inverno

Fraulein: Una fiaba d'inverno 18+
Fräulein: una fiaba d'inverno - trailer in russian
Country Italy
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2016
World premiere 26 May 2016
Release date
1 January 2017 Russia ПилотКино 12+
1 January 2017 Belarus
26 May 2016 Italy
1 January 2017 Kazakhstan
1 January 2017 Ukraine
Worldwide Gross $38,577
Production Tempesta, Rai Cinema, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT)
Also known as
Fräulein: una fiaba d'inverno, Fraulein: A Winter Fairy Tale, Fraulein: A Winter's Tale, Fraülein: un conte d'hiver, Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя
Director
Caterina Carone
Cast
Max Mazzotta
Irina Wrona
Christian De Sica
Lucia Mascino
Film rating

5.9
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Fräulein: una fiaba d'inverno - trailer in russian
