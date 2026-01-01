Aldo Baglio

Menu
Date of Birth
28 September 1958
Age
67 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Action hero

Filmography

Genre
Year
I Hate Summer 6.6
I Hate Summer Odio l'estate
Comedy 2020, Italy
Oceans 7.8
Oceans Oceans
Drama, Documentary 2009, France / Switzerland / Spain / Monaco
La Leggenda di Al John e Jac 6.5
La Leggenda di Al John e Jac La Leggenda di Al John e Jac
Comedy, Crime, Action 2002, Italy
