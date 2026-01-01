Menu
Aldo Baglio
Aldo Baglio
Date of Birth
28 September 1958
Age
67 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Action hero
Popular Films
7.8
Oceans
(2009)
6.6
I Hate Summer
(2020)
6.5
La Leggenda di Al John e Jac
(2002)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Crime
Documentary
Drama
Year
All
2020
2009
2002
All
3
Films
3
Actor
3
Writer
2
Director
1
6.6
I Hate Summer
Odio l'estate
Comedy
2020, Italy
Watch trailer
7.8
Oceans
Oceans
Drama, Documentary
2009, France / Switzerland / Spain / Monaco
6.5
La Leggenda di Al John e Jac
La Leggenda di Al John e Jac
Comedy, Crime, Action
2002, Italy
