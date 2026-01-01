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Poster of Dozhd
6.8
Kinoafisha Films Dozhd
6.8

Dozhd

, 1978
Dozhd
USSR / Animation / 18+
Poster of Dozhd
6.8

Cast

Anatoliy Barantsev
The Old Man
Leonid Kuravlyov
Leonid Kuravlyov
Trenka
Kira Smirnova
The Woman
Pyotr Vishnyakov
Fatyan
Yuriy Volyntsev
Senka Bearded
Yuliya Yulskaya
Yuliya Yulskaya
The Woman
Mikhail Kozakov
Mikhail Kozakov
Harry Pykh
Vasili Shchyolokov
The Old Man
Director Leonid Nosyrev
Writer Yuriy Koval, Leonid Nosyrev, Boris Shergin
Composer Evgeniy Botyarov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1978
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Dozhd, Rain, Дождь

Cartoon rating

6.8
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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