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Poster of Smekh i gore u Bela morya
7.8
Kinoafisha Films Smekh i gore u Bela morya
7.8

Smekh i gore u Bela morya

, 1987
Smekh i gore u Bela morya
USSR / Family, Comedy, Animation / 18+
Poster of Smekh i gore u Bela morya
7.8

Cast

Anatoliy Barantsev
Perepilikha's husband
Yevgeny Leonov
Yevgeny Leonov
Senya Malina - Narrator
Boris Novikov
Man
Klara Rumyanova
Klara Rumyanova
Zhuzha
Kira Smirnova
Perepilikha
Yuriy Volyntsev
Old man listener
Yuriy Volyntsev
Old man listener
Maria Vinogradova
Mashka
Maria Vinogradova
Mashka
Tatyana Vasileva
Tatyana Vasileva
Ulyanka
Anna Kamenkova
Anna Kamenkova
Scarapea
Semyon Samodur
Bear
Director Leonid Nosyrev
Writer Genrikh Sapgir, Boris Shergin, Stepan Pisakhov, Yuriy Koval, Leonid Nosyrev
Composer Evgeniy Botyarov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 59 minutes
Production year 1987
World premiere 1 January 1987
Release date
1 January 1988 Russia 6+
1 January 1987 USSR
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Smekh i gore u Bela morya, Laughter and Grief by the White Sea, Смех и горе у Бела моря, Laughter and Pain Near the White Sea, Сміх і горе у Біла моря, Smex.i.gore.u.bela.morya

Cartoon rating

7.8
Rate 15 votes
7.7 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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