Cast
Anatoliy Barantsev
Perepilikha's husband
Kira Smirnova
Perepilikha
Yuriy Volyntsev
Old man listener
Yuriy Volyntsev
Old man listener
Cast and Crew
Director
Leonid Nosyrev
Writer
Genrikh Sapgir, Boris Shergin, Stepan Pisakhov, Yuriy Koval, Leonid Nosyrev
Composer
Evgeniy Botyarov
Animated film details
Country
USSR
Runtime
59 minutes
Production year
1987
World premiere
1 January 1987
Release date
|1 January 1988
|Russia
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|6+
|1 January 1987
|USSR
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Production
Soyuzmultfilm
Also known as
Smekh i gore u Bela morya, Laughter and Grief by the White Sea, Смех и горе у Бела моря, Laughter and Pain Near the White Sea, Сміх і горе у Біла моря, Smex.i.gore.u.bela.morya