Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Pomorskaya byl
7.6
Kinoafisha Films Pomorskaya byl
7.6

Pomorskaya byl

, 1987
Pomorskaya byl
USSR / Animation / 18+
Poster of Pomorskaya byl
7.6

Cast

Yevgeny Leonov
Yevgeny Leonov
Narrator Old Man Senya
Zinaida Popova
Mother
Director Leonid Nosyrev
Writer Yuriy Koval, Leonid Nosyrev, Boris Shergin
Composer Evgeniy Botyarov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 11 minutes
Production year 1987
World premiere 10 November 1987
Release date
10 November 1987 USSR
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Pomorskaya byl, Pomorsk True Story, Поморская быль, Pomorskaya bil'

Cartoon rating

7.6
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Pomorskaya byl

Lermontov
Lermontov Drama, Biography
1986, USSR
6.0
Crazy Day of Engineer Barkasov
Crazy Day of Engineer Barkasov Comedy
1982, USSR
6.0
Staraya plastinka
Staraya plastinka Animation
1982, USSR
6.0
Easy Money
Easy Money Comedy
1981, USSR
6.0
Zimnyaya skazka
Zimnyaya skazka Animation, Short
1981, USSR
7.0
Pif-paf, oy-oy-oy!
Pif-paf, oy-oy-oy! Children's
1980, USSR
7.0
Tryam! Zdravstvuite!
Tryam! Zdravstvuite! Animation, Short
1980, USSR
7.0
Tigryonok na podsolnukhe
Tigryonok na podsolnukhe Animation
1981, USSR
7.0
Zhil u babushki Kozyol
Zhil u babushki Kozyol Animation
1983, USSR
6.0
Dozhd
Dozhd Animation
1978, USSR
6.0
Komarov
Komarov Animation
1975, USSR
6.0
Vershki i koreshki
Vershki i koreshki Animation
1974, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Hungry
Hungry
2026, Great Britain, Thriller
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Trassa «More — more»
Trassa «More — more»
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more