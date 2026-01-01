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Poster of Okhotnik do skazok
6.9
Kinoafisha Films Okhotnik do skazok
6.9

Okhotnik do skazok

, 1984
Okhotnik do skazok
USSR / Animation / 18+
Poster of Okhotnik do skazok
6.9

Cast

Anatoliy Barantsev
The Old Man
Lyubov Sokolova
Lyubov Sokolova
The Old Woman
Vladimir Ferapontov
The Soldier
Director Gennadiy Sokolskiy
Writer Genrikh Sapgir, Konstantin Ushinskiy
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 8 minutes
Production year 1984
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Okhotnik do skazok, Fairytale Hunter, Мисливець до казок, Охотник до сказок

Cartoon rating

6.9
Rate 10 votes
7.5 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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