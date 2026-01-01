Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Vozrast lyubvi
5.8
Kinoafisha Films Vozrast lyubvi
5.8

Vozrast lyubvi

, 2013
Vozrast lyubvi
Russia / Romantic / 18+
Poster of Vozrast lyubvi
5.8

Cast

Aleksandr Makogon
Aleksandr Makogon
Ivan Shmakov
Ivan Shmakov
Danila Yakushev
Danila Yakushev
Pavel
Sergey Mukhin
Igor
Margarita Dyachenkova
Margarita Dyachenkova
Nino Kantariya
Nino Kantariya
Galina Shevyakova
Valeriya Minina
Natalja Aleksandrovna Terechova
Natalja Aleksandrovna Terechova
Olga
Rita Dyachenkova
Director Andrey Selivanov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2013
Production Kinokompaniya Russkoe
Also known as
Vozrast lyubvi, Época de amar, Возраст любви

Film rating

5.8
Rate 10 votes
6 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Vozrast lyubvi

Vo imya lyubvi
Vo imya lyubvi Romantic
2015, Russia
6.0
Kuda ukhodit lyubov
Kuda ukhodit lyubov Romantic
2014, Russia
5.0
Syurpriz dlya lyubimogo
Syurpriz dlya lyubimogo Romantic
2014, Russia
5.0
Koroleva lda
Koroleva lda Romantic
2008, Russia
5.0
Beloe plate
Beloe plate Romantic
2010, Russia
5.0
Po sledu Feniksa
Po sledu Feniksa Romantic
2009, Russia
3.0
Kak zhe byt serdtsu
Kak zhe byt serdtsu Romantic
2008, Russia
5.0
Prevratnosti sudby
Prevratnosti sudby Romantic
2008, Russia
5.0
Love on Four Wheels
Love on Four Wheels Romantic
2015, Russia
5.0
Moy papa lyotchik
Moy papa lyotchik Romantic
2013, Ukraine / Russia
3.0
Nelegkoe schaste
Nelegkoe schaste Romantic
2016, Russia
5.0
Lyubov naprokat
Lyubov naprokat Romantic, Comedy
2014, Russia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more