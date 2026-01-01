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Nino Kantariya
Nino Kantariya Nino Kantariya
Kinoafisha Persons Nino Kantariya

Nino Kantariya

Nino Kantariya

Date of Birth
4 April 1990
Age
36 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Romantic actress, Comedy actress, Dramatic actress

Popular Films

Container 6.4
Container (2021)
Besprincipnye 6.3
Besprincipnye (2020)
Dnevnik Luizy Lozhkinoy 6.1
Dnevnik Luizy Lozhkinoy (2016)

Filmography

Zhar
Zhar
Drama, Crime 2025, Russia
Prosti za lyubov
Prosti za lyubov
Romantic, Detective, 2021, Russia
Container 6.4
Container
Drama 2021, Russia
Ded Morozov 6
Ded Morozov
War 2020, Russia
Besprincipnye 6.3
Besprincipnye
Comedy, Romantic 2020, Russia
Victoria 6.1
Victoria Victoria
Comedy, Sport, Family 2020, Russia
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Dnevnik Luizy Lozhkinoy 6.1
Dnevnik Luizy Lozhkinoy
Comedy, Romantic 2016, Russia
8 Best Dates 4.3
8 Best Dates 8 luchshikh svidaniy
Romantic, Comedy 2015, Russia
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