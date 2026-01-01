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Nino Kantariya
Nino Kantariya
Kinoafisha
Persons
Nino Kantariya
Nino Kantariya
Nino Kantariya
Date of Birth
4 April 1990
Age
36 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Romantic actress
,
Comedy actress
,
Dramatic actress
Popular Films
6.4
Container
(2021)
6.3
Besprincipnye
(2020)
6.1
Dnevnik Luizy Lozhkinoy
(2016)
Filmography
Zhar
Drama, Crime
2025, Russia
Prosti za lyubov
Romantic, Detective,
2021, Russia
6.4
Container
Drama
2021, Russia
6
Ded Morozov
War
2020, Russia
6.3
Besprincipnye
Comedy, Romantic
2020, Russia
6.1
Victoria
Victoria
Comedy, Sport, Family
2020, Russia
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6.1
Dnevnik Luizy Lozhkinoy
Comedy, Romantic
2016, Russia
4.3
8 Best Dates
8 luchshikh svidaniy
Romantic, Comedy
2015, Russia
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