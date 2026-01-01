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Natalja Aleksandrovna Terechova
Natalja Aleksandrovna Terechova Natalja Aleksandrovna Terechova
Kinoafisha Persons Natalja Aleksandrovna Terechova

Natalja Aleksandrovna Terechova

Natalja Aleksandrovna Terechova

Date of Birth
6 September 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress

Popular Films

Ulitsy razbitykh fonarey 6.2
Ulitsy razbitykh fonarey (1998)
Vozrast lyubvi 5.6
Vozrast lyubvi (2013)
Kak zhe byt serdtsu 5.5
Kak zhe byt serdtsu (2008)

Filmography

Kasting
Kasting
Detective, Drama 2023, Russia
Mehanika lubvi
Mehanika lubvi
Drama, Romantic, 2021, Russia
Propast mezhdu nami
Propast mezhdu nami
Romantic 2020, Russia
Skolko stoit schaste
Skolko stoit schaste
Drama, Romantic, 2017, Russia
Vozrast lyubvi 5.6
Vozrast lyubvi Vozrast lyubvi
Romantic 2013, Russia
What Should the Heart Do 2 2
What Should the Heart Do 2 Kak zhe byt serdtsu 2
Romantic 2010, Russia
Klyuchi ot schastya 4.5
Klyuchi ot schastya
Drama, Romantic 2009, Russia
Kak zhe byt serdtsu 5.5
Kak zhe byt serdtsu Kak zhe byt serdtsu
Romantic 2008, Russia
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