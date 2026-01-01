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Natalja Aleksandrovna Terechova
Natalja Aleksandrovna Terechova
Kinoafisha
Persons
Natalja Aleksandrovna Terechova
Natalja Aleksandrovna Terechova
Natalja Aleksandrovna Terechova
Date of Birth
6 September 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Romantic actress
,
Dramatic actress
Popular Films
6.2
Ulitsy razbitykh fonarey
(1998)
5.6
Vozrast lyubvi
(2013)
5.5
Kak zhe byt serdtsu
(2008)
Filmography
Kasting
Detective, Drama
2023, Russia
Mehanika lubvi
Drama, Romantic,
2021, Russia
Propast mezhdu nami
Romantic
2020, Russia
Skolko stoit schaste
Drama, Romantic,
2017, Russia
5.6
Vozrast lyubvi
Vozrast lyubvi
Romantic
2013, Russia
2
What Should the Heart Do 2
Kak zhe byt serdtsu 2
Romantic
2010, Russia
4.5
Klyuchi ot schastya
Drama, Romantic
2009, Russia
5.5
Kak zhe byt serdtsu
Kak zhe byt serdtsu
Romantic
2008, Russia
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