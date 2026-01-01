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Poster of Koroleva lda
5.1
Kinoafisha Films Koroleva lda
5.1

Koroleva lda

, 2008
Koroleva lda
Russia / Romantic / 18+
Poster of Koroleva lda
5.1

Cast

Tatyana Dogileva
Tatyana Dogileva
Irina
Ivars Kalnins
Ivars Kalnins
Michel
Marina Kudelinskaya
Marina Kudelinskaya
Anastasia von Kalmanovich
Anastasia von Kalmanovich
Pyotr Krasilov
Pyotr Krasilov
Boris
Tatyana Kazyuchits
Tatyana Kazyuchits
Natalia Soldatova
Natalia Soldatova
Angelika Volskaja
Director Andrey Selivanov
Writer Ekaterina Latanova, Nelli Vysotskaya
Composer Evgeniy Skripkin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2008
Production Kinokompaniya Russkoe
Also known as
Koroleva lda, Queen of Ice, Королева льда

Film rating

5.1
Rate 10 votes
Place in the rating
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