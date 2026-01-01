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Poster of Kak zhe byt serdtsu
5.5
Kinoafisha Films Kak zhe byt serdtsu
5.5

Kak zhe byt serdtsu

, 2008
Kak zhe byt serdtsu
Russia / Romantic / 18+
Poster of Kak zhe byt serdtsu
5.5

Cast

Elena Safonova
Elena Safonova
Valeriy Barinov
Valeriy Barinov
Vyacheslav Grishechkin
Vyacheslav Grishechkin
Dmitriy Miller
Dmitriy Miller
Ramilya Iskander
Galina Stakhanova
Galina Stakhanova
Tatyana Klyukina
Artyom Osipov
Artyom Osipov
Inna Kapnulina
Yola Sanko
Yola Sanko
Natalja Aleksandrovna Terechova
Natalja Aleksandrovna Terechova
Director Andrey Selivanov
Writer Elena Hazanova, Marinova Yuliya
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2008
Production Kinokompaniya Russkoe
Also known as
Kak zhe byt serdtsu, What Should the Heart Do, Как же быть сердцу

Film rating

5.5
Rate 10 votes
Place in the rating
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