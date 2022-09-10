Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Knives Out 2
Poster of Knives Out 2
Poster of Knives Out 2
Рейтинги
7.6 IMDb Rating: 7.1
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Knives Out 2

Knives Out 2

Glass Onion: A Knives Out Mistery 18+
Напомним о выходе в прокат
Knives Out 2 - trailer
Knives Out 2  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 19 minutes
Production year 2022
Online premiere 10 September 2022
World premiere 10 September 2022
Release date
23 November 2022 Australia
23 November 2022 Canada
31 December 2022 Germany
15 October 2022 Great Britain
23 November 2022 New Zealand
23 November 2022 Portugal M/12
23 November 2022 Puerto Rico PG-13
23 December 2022 Spain
23 December 2022 Switzerland 12
1 December 2022 USA
MPAA PG-13
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $13,280,000
Production Netflix, T-Street
Also known as
Glass Onion, Glass Onion: A Knives Out Mystery, Glass Onion. Un misterio de Knives Out, Glass Onion: Um Mistério Knives Out, Na nože: Glass Onion, Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven, Couteaux Dehors 2, Glass Onion - Knives Out, Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés, Glass Onion: Film z serii 'Na noże', Glass Onion: Un misterio de Knives Out, Glass Onion: Veitset esiin -mysteeri, Glass onion: Στα μαχαίρια, Kẻ Đâm Lén 2, Kẻ Đâm Lén: Glass Onion, Knives Out 2, La cuțite: Misterul din Grecia, Na noże 2, Nož u leđa: Glass Onion, Nugade peal 2, Oignon de Verre: Un Mystère à Couteaux Tiré, Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, Stiklinis svogūnas, Tőrbe ejtve: Az üveghagyma, Вади ножовете 2, Достать ножи 2, Достать ножи. Стеклянная луковица, Нож у леђа: Стаклени лук, Ножі наголо 2, Ножі наголо: Скляна цибуля, غلاس أونيون: أخرجوا السكاكين, 나이브스 아웃: 글래스 어니언, ナイブズ・アウト グラス・オニオン, 利刃出鞘2, 利刃出鞘2：抽丝剥茧, 峰回路转2, 玻璃洋葱：利刃出鞘疑案, 神探白朗：抽絲剝繭, 鋒迴路轉：抽絲剝繭
Director
Rian Johnson
Rian Johnson
Cast
Daniel Craig
Daniel Craig
Dave Bautista
Dave Bautista
Edward Norton
Edward Norton
Kathryn Hahn
Kathryn Hahn
Janelle Monae
Janelle Monae
Cast and Crew
Similar films for Knives Out 2
Poolman 4.7
Poolman (2023)
El favor 5.5
El favor (2023)
Knives Out 8.2
Knives Out (2019)
Enola Holmes 6.6
Enola Holmes (2020)
Pride and Glory 7.3
Pride and Glory (2008)
Film in Collections
Films About Intrigue Films About Intrigue

Film rating

7.6
Rate 41 votes
7.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  852
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

ඏᏣɮūнҝ@★Ώёηηɑඏ 16 January 2023, 17:21
Несмотря на избыток звёзд в кастинге, картина с неба их не хватает.

Одноразово, пусто, за уши притянуто.
User 30 January 2023, 16:19
Почему трейлер без перевода ?
Quotes
Birdie Jay Like Miles said, I'm a truth teller. Some people can't handle it.
Benoit Blanc It's a dangerous thing to mistake speaking without thought for speaking the truth. Don't you think?
Birdie Jay Are you calling me dangerous?
Benoit Blanc We'll see.
Film Trailers All trailers
Knives Out 2 - trailer
Knives Out 2 Trailer
Knives Out 2 - teaser trailer
Knives Out 2 Teaser trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more