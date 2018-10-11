Menu
Russian
Poster of Abgeschnitten
Рейтинги
7.1 IMDb Rating: 6.5
Abgeschnitten

Abgeschnitten

Abgeschnitten 18+
Country Germany
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2018
Online premiere 24 November 2019
World premiere 11 October 2018
Release date
21 February 2019 Russia Престиж Кино 18+
11 October 2018 Austria
11 October 2018 Germany
23 November 2019 Japan
30 April 2020 Taiwan
18 July 2019 Ukraine
Worldwide Gross $1,058,455
Production Regina Ziegler Filmproduktion, Syrreal Entertainment, Warner Bros.
Also known as
Abgeschnitten, Cut Off, Elszigetelve, Isolados, L'inciseur, Odcięci, Odříznutí, Звонок мертвецу, Ізоляція, カット／オフ, 孤立, 抽屍剝繭
Director
Christian Alvart
Cast
Moritz Bleibtreu
Jasna Fritzi Bauer
Lars Eidinger
Fahri Ogün Yardim
Enno Hesse
7.1
6.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1642
