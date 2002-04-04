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Poster of Tattoo
6.9
Kinoafisha Films Tattoo
6.9

Tattoo

, 2002
Tattoo
Germany / Thriller / 18+
Poster of Tattoo
6.9

Synopsis

Two police detectives, a grizzled veteran and one fresh-faced rookie, hunt a ritualistic serial killer murdering people with tattoos and skinning them.

Cast

Christian Redl
Minks
August Diehl
August Diehl
Marc Schrader
İlknur Bahadır
Meltem
Joe Bausch
Günzel
Monica Bleibtreu
Kommissarin Roth
Nadeshda Brennicke
Maya Kroner
Johan Leysen
Frank Schoubya
Fatih Cevikkollu
Dix
Florian Panzner
Florian Panzner
Poscher
Jasmin Schwiers
Marie Minks
Director Robert Schwentke
Writer Robert Schwentke
Composer Martin Todsharow
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2002
World premiere 4 April 2002
Release date
5 April 2002 Austria
4 April 2002 Germany
MPAA R
Worldwide Gross $1,507,221
Production Lounge Entertainment GmbH, StudioCanal, B.A. Produktion
Also known as
Tattoo, Тату, Dövme, Salve Sua Pele... Tattoo, Tatouage, Tattoo (Tatuaje), Tatuaż, タトゥー, Tattoo - Rette Deine Haut

Film rating

6.9
Rate 14 votes
6.3 IMDb
Updated 4 September 2023
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