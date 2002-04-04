Cast
Monica Bleibtreu
Kommissarin Roth
Johan Leysen
Frank Schoubya
Jasmin Schwiers
Marie Minks
Cast and Crew
Composer
Martin Todsharow
Film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
2002
World premiere
4 April 2002
Release date
|5 April 2002
|Austria
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|4 April 2002
|Germany
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MPAA
R
Worldwide Gross
$1,507,221
Production
Lounge Entertainment GmbH, StudioCanal, B.A. Produktion
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