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Poster of Marie Antoinette
7.4
Kinoafisha Films Marie Antoinette
7.4

Marie Antoinette

, 1938
Marie Antoinette
USA / Biography, History / 18+
Poster of Marie Antoinette
7.4

Synopsis

The tragic life of Marie Antoinette, who became queen of France in her late teens.

Cast

Norma Shearer
Norma Shearer
Marie Antoinette
Tyrone Power
Count Axel de Fersen
John Barrymore
King Louis XV
Robert Morley
Robert Morley
King Louis XVI
Anita Louise
Princesse de Lamballe
Joseph Schildkraut
Duke d'Orléans
Gladys George
Mme. du Barry
Henry Stephenson
Count de Mercey
Cora Witherspoon
Countess de Noailles
Barnett Parker
Prince de Rohan
Director Julien Duvivier, W.S. Van Dyke
Writer Stefan Zweig, Claudine West, Donald Ogden Stewart, Ernest Vajda
Composer Herbert Stothart
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 40 minutes
Production year 1938
World premiere 8 July 1938
Release date
31 January 1951 Germany
26 August 1938 USA
Budget $2,926,000
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Marie Antoinette, María Antonieta, Marie-Antoinette, Maria Antonieta, Marî Antoanetto no shôgai, Mária Antoinette, Maria Antonietta, Maria Antonina, Maria Antouanetta, i tragiki vasilissa, Marie Antoinetta, Marie antuvanet, Marija Antoaneta, Μαρία Αντουανέτα, η τραγική βασίλισσα, Мария-Антуанетта, マリー・アントワネットの生涯

Film rating

7.4
Rate 12 votes
7.3 IMDb
Updated 1 February 2022
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