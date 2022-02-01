Marie Antoinette, María Antonieta, Marie-Antoinette, Maria Antonieta, Marî Antoanetto no shôgai, Mária Antoinette, Maria Antonietta, Maria Antonina, Maria Antouanetta, i tragiki vasilissa, Marie Antoinetta, Marie antuvanet, Marija Antoaneta, Μαρία Αντουανέτα, η τραγική βασίλισσα, Мария-Антуанетта, マリー・アントワネットの生涯
Film rating
7.4
Rate12 votes
7.3IMDb
Updated 1 February 2022
Quotes
King Louis XVII don't want to be king. People expect so much of a king. Nothing comes easily to me.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.