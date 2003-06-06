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Poster of Proshchanie v iyune
5.6
Kinoafisha Films Proshchanie v iyune
5.6

Proshchanie v iyune

, 2003
Proshchanie v iyune
Russia / Romantic, Drama, Comedy / 18+
Poster of Proshchanie v iyune
5.6

Cast

Yakov Lomkin
Kolyesov
Ekaterina Klimova
Ekaterina Klimova
Tanya
Yury Solomin
Yury Solomin
Repnikov
Yevgeniya Glushenko
Sonya
Maksim Litovchenko
Maksim Litovchenko
Bukin
Olga Levitina
Olga Levitina
Masha
Sergey Frolov
Sergey Frolov
Gomyra
Aleksandr Grishayev
Frolov
Aleksandr Pashutin
Aleksandr Pashutin
Zolotuyev
Dmitriy Novickiy
Eugene
Director Sergei Lomkin
Writer Aleksandr Vampilov, Denis Chervyakov, Sergei Lomkin
Composer Artyom Agazhanov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 2003
World premiere 6 June 2003
Release date
6 June 2003 Russia 16+
16 August 2003 Kazakhstan
11 November 2003 USA
Production Kanon Studio
Also known as
Proshchanie v iyune, Farewell in June, Júniusi búcsúzás, Прощание в июне, Proshchaniye v Iyune

Film rating

5.6
Rate 12 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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