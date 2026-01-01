Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Nikolai Burlyayev
Nikolai Burlyayev
Kinoafisha
Persons
Nikolai Burlyayev
Nikolai Burlyayev
Nikolai Burlyayev
Date of Birth
3 September 1946
Age
79 years old
Zodiac sign
Virgo
Place of Birth
Moscow, Soviet Union
Actor type
Dramatic actor
,
Romantic hero
,
Comedy actor
Popular Films
8.0
Malenkie tragedii
(1979)
8.0
Otpusk v sentyabre
(1979)
7.9
Two Comrades Were Serving
(1968)
Filmography
Nikita
Nikita
Documentary
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
7.6
Andrey Rublev. Vospominaniya o filme
Andrey Rublev. Vospominaniya o filme
Documentary
2024, Russia
Watch trailer
6.6
Bozhe! Chuvstvuyu priblizheniye tvoyo!
Bozhe! Chuvstvuyu priblizheniye tvoyo!
Documentary
2022, Russia
Zastupnitsa
Zastupnitsa
Documentary
2013, Russia
Watch trailer
6.5
Admiral
Drama, Romantic, History, War
2009, Russia
6.4
Gogol. Blizhayshiy
Gogol. Blizhayshiy
Biography, Drama, History
2009, Russia
7.3
The Admiral
Admiral
Drama, Biography, History
2008, Russia
Watch trailer
6.7
Master i Margarita
Master i Margarita
Drama
2006, Russia
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree