Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Nikolai Burlyayev
Nikolai Burlyayev Nikolai Burlyayev
Kinoafisha Persons Nikolai Burlyayev

Nikolai Burlyayev

Nikolai Burlyayev

Date of Birth
3 September 1946
Age
79 years old
Zodiac sign
Virgo
Place of Birth
Moscow, Soviet Union
Actor type
Dramatic actor, Romantic hero, Comedy actor

Popular Films

Malenkie tragedii 8.0
Malenkie tragedii (1979)
Otpusk v sentyabre 8.0
Otpusk v sentyabre (1979)
Two Comrades Were Serving 7.9
Two Comrades Were Serving (1968)

Filmography

Nikita
Nikita Nikita
Documentary 2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Andrey Rublev. Vospominaniya o filme 7.6
Andrey Rublev. Vospominaniya o filme Andrey Rublev. Vospominaniya o filme
Documentary 2024, Russia
Watch trailer
Bozhe! Chuvstvuyu priblizheniye tvoyo! 6.6
Bozhe! Chuvstvuyu priblizheniye tvoyo! Bozhe! Chuvstvuyu priblizheniye tvoyo!
Documentary 2022, Russia
Zastupnitsa
Zastupnitsa Zastupnitsa
Documentary 2013, Russia
Watch trailer
Admiral 6.5
Admiral
Drama, Romantic, History, War 2009, Russia
Gogol. Blizhayshiy 6.4
Gogol. Blizhayshiy Gogol. Blizhayshiy
Biography, Drama, History 2009, Russia
The Admiral 7.3
The Admiral Admiral
Drama, Biography, History 2008, Russia
Watch trailer
Master i Margarita 6.7
Master i Margarita Master i Margarita
Drama 2006, Russia
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more