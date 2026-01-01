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Poster of Besy
6.9
Kinoafisha Films Besy
6.9

Besy

, 1992
Besy
Russia / Drama / 18+
Poster of Besy
6.9

Cast

Dmitriy Pevtsov
Dmitriy Pevtsov
Sergei Garmash
Sergei Garmash
Daria Mikhailova
Daria Mikhailova
Andrey Rudenskiy
Andrey Rudenskiy
Nikolai Stavrogin
Pyotr Yurchenkov
Alla Demidova
Alla Demidova
Irina Skobtseva
Irina Skobtseva
Olga Kabo
Olga Kabo
Armen Dzhigarkhanyan
Armen Dzhigarkhanyan
Fyodor Bondarchuk
Fyodor Bondarchuk
Fedka Katorzhnyi
Vizma Kvepa
Director Igor Talankin, Dmitri Talankin
Writer Fyodor Dostoevsky, Dmitri Talankin, Igor Talankin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 33 minutes
Production year 1992
World premiere 27 May 1992
Release date
27 May 1992 Russia 0+
Production Mosfilm, Populyar, Vremya
Also known as
Besy, 1992年版, Biesy, The Possessed, Бесове, Бесы

Film rating

6.9
Rate 10 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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