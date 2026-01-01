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Poster of Eshchyo ne vecher
6.4
Kinoafisha Films Eshchyo ne vecher
6.4

Eshchyo ne vecher

, 1974
Eshchyo ne vecher
USSR / Drama / 18+
Poster of Eshchyo ne vecher
6.4

Cast

Inna Makarova
Inna Makarova
Inna Kovalyova
Kirill Lavrov
Kirill Lavrov
Andrey Pavlov
Rita Gladunko
Tamara Shevyakova
Rimma Markova
Rimma Markova
Zinaida Voronina
Olga Markina
Aleksandra Zhigalkina
Lyubov Malinovskaya
Polya
Anna Tveleneva
Lyuba
Galina Galchenko
Sveta Pavlova
Larisa Burkova
Valya
Liliya Gurova
Klava Semykina
Director Nikolai Rozantsev
Writer Maya Ganina
Composer Nikolai Chervinsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1974
World premiere 21 April 1975
Release date
21 April 1975 Russia
21 April 1975 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Eshchyo ne vecher, Ещё не вечер, Eshe ne vecher, It Is Not Evening Yet, Еще не вечер

Film rating

6.4
Rate 14 votes
6.3 IMDb
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