Cast
Rita Gladunko
Tamara Shevyakova
Lyubov Malinovskaya
Polya
Galina Galchenko
Sveta Pavlova
Liliya Gurova
Klava Semykina
Cast and Crew
Director
Nikolai Rozantsev
Writer
Maya Ganina
Composer
Nikolai Chervinsky
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
1974
World premiere
21 April 1975
Release date
|21 April 1975
|Russia
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|21 April 1975
|USSR
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Production
Lenfilm Studio
Also known as
Eshchyo ne vecher, Ещё не вечер, Eshe ne vecher, It Is Not Evening Yet, Еще не вечер