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Poster of Only the Brave
7.6
Only the Brave - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Only the Brave
7.6

Only the Brave

, 2017
Only the Brave
USA / Drama, Action, Catastrophe / 18+
Trailers
Poster of Only the Brave
7.6
Only the Brave - Dubbed trailer
Only the Brave  Dubbed trailer

Synopsis

A drama based on the elite crew of firemen from Prescott, Arizona who battled a wildfire in Yarnell, AZ in June 2013 that claimed the lives of 19 of their members.

Cast

Jennifer Connelly
Jennifer Connelly
Amanda Marsh
Miles Teller
Miles Teller
Brendan McDonough
Taylor Kitsch
Taylor Kitsch
Christopher MacKenzie
Jeff Bridges
Jeff Bridges
Duane Steinbrink
Josh Brolin
Josh Brolin
Eric Marsh
James Badge Dale
James Badge Dale
Jesse Steed
Andie MacDowell
Andie MacDowell
Marvel Steinbrink
Geoff Stults
Geoff Stults
Travis Turbyfill
Ben Hardy
Ben Hardy
Alex Russell
Alex Russell
Andrew Ashcraft
Thad Luckinbill
Scott Norris
Director Joseph Kosinski
Writer Sean Flynn, Ken Nolan, Eric Warren Singer
Composer Joseph Trapanese
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 14 minutes
Production year 2017
Online premiere 10 November 2017
World premiere 22 September 2017
Release date
9 November 2017 Russia Централ Партнершип 16+
22 September 2017 Australia
9 November 2017 Belarus
3 November 2017 Estonia
8 March 2018 Germany
10 November 2017 Great Britain
19 October 2017 Greece
22 August 2018 Italy
9 November 2017 Kazakhstan 16+
13 October 2017 Latvia
20 October 2017 Lithuania
31 May 2018 Netherlands
23 November 2017 Portugal
3 November 2017 South Africa
28 February 2018 South Korea
2 March 2018 Spain
19 October 2017 Thailand
20 October 2017 USA
23 November 2017 Ukraine
20 October 2017 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $38,000,000
Worldwide Gross $26,351,322
Production Columbia Pictures, Black Label Media, Di Bonaventura Pictures
Also known as
Only the Brave, Granite Mountain, Sólo los valientes, A bátrak, Fire Squad - Incubo di fuoco, Granite Mountain Hotshots, Héroes en el infierno, Homens de Coragem, Hrdinovia ohňa, Không Lối Thoát Hiểm, Korkusuzlar, Line of fire, Najhrabriji, No Exit, No Way Out - Gegen die Flammen, No Way Out: Gegen die Flammen, Rak ha'amitzim, Samo za hrabre, Samo za pogumne, Seuls les braves, Só Para Bravos, Solo los valientes, Tikai drosmīgie, Tramdantys ugnį, Tylko dla odważnych, Vaid vapratele, Ριψοκίνδυνοι άνδρες, Вогнеборці, Дело храбрых, Само смелите, ओनली द ब्रेव, オンリー・ザ・ブレイブ, 無路可退, 온리 더 브레이브, オンリー・ザ・ブレイブ：2017

Film rating

7.6
Rate 34 votes
7.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  765 In the Drama genre  358 In the Action genre  183 In the Catastrophe genre  1 In films of USA  488 In films of 2017  19
Updated 4 March 2026

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Only the Brave - Dubbed trailer
Only the Brave Dubbed trailer
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soundtrack Only the Brave

Quotes

Duane Steinbrink If you're looking for sympathy, the only place you're going to find it is in the dictionary, somewhere between shit and syphilis.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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