ProductionColumbia Pictures, Black Label Media, Di Bonaventura Pictures
Also known as
Only the Brave, Granite Mountain, Sólo los valientes, A bátrak, Fire Squad - Incubo di fuoco, Granite Mountain Hotshots, Héroes en el infierno, Homens de Coragem, Hrdinovia ohňa, Không Lối Thoát Hiểm, Korkusuzlar, Line of fire, Najhrabriji, No Exit, No Way Out - Gegen die Flammen, No Way Out: Gegen die Flammen, Rak ha'amitzim, Samo za hrabre, Samo za pogumne, Seuls les braves, Só Para Bravos, Solo los valientes, Tikai drosmīgie, Tramdantys ugnį, Tylko dla odważnych, Vaid vapratele, Ριψοκίνδυνοι άνδρες, Вогнеборці, Дело храбрых, Само смелите, ओनली द ब्रेव, オンリー・ザ・ブレイブ, 無路可退, 온리 더 브레이브, オンリー・ザ・ブレイブ：2017