Poster of Deepwater Horizon
7.4 IMDb Rating: 7.1
Deepwater Horizon

Deepwater Horizon

Deepwater Horizon 18+
Synopsis

A dramatization of the disaster back in April 2010, when the offshore drilling rig called the Deepwater Horizon created a giant explosion, which created the worst oil spill in American history.
Deepwater Horizon - trailer in russian 2
Deepwater Horizon  trailer in russian 2
Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2016
Online premiere 20 December 2016
World premiere 13 September 2016
Release date
29 September 2016 Russia Централ Партнершип 16+
29 September 2016 Argentina
6 October 2016 Australia
29 September 2016 Azerbaijan
29 September 2016 Bahrain
29 September 2016 Belarus
12 October 2016 Belgium
10 November 2016 Brazil
30 September 2016 Bulgaria
30 September 2016 Cambodia
30 September 2016 Canada
6 October 2016 Chile
15 November 2016 China
29 September 2016 Croatia
29 September 2016 Cyprus
29 September 2016 Czechia
29 September 2016 Denmark
30 September 2016 Estonia
30 September 2016 Finland
12 October 2016 France
29 September 2016 Georgia
24 November 2016 Germany
29 September 2016 Great Britain
29 September 2016 Greece
29 September 2016 Hong Kong
29 September 2016 Hungary
28 September 2016 Indonesia
29 September 2016 Ireland
29 September 2016 Israel
6 October 2016 Italy
11 November 2016 Japan
29 September 2016 Kazakhstan
29 September 2016 Kuwait
30 September 2016 Latvia
30 September 2016 Lithuania
29 September 2016 Malaysia
30 September 2016 Mexico
29 September 2016 Netherlands
6 October 2016 North Macedonia
4 November 2016 Norway
30 September 2016 Pakistan
5 October 2016 Philippines
30 September 2016 Poland
29 September 2016 Portugal
30 September 2016 Romania
29 September 2016 Singapore
30 September 2016 South Africa
25 January 2017 South Korea
25 November 2016 Spain
30 September 2016 Sweden
12 October 2016 Switzerland
30 September 2016 Turkey
29 September 2016 UAE
30 September 2016 USA
29 September 2016 Ukraine
29 September 2016 Uruguay
30 September 2016 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $110,000,000
Worldwide Gross $121,790,373
Production Summit Entertainment, Participant, TIK Films
Also known as
Deepwater Horizon, Horizonte profundo, Asson be'lev yam, Burning Ocean, Crise à Deepwater Horizon, Deepwater, Deepwater Horizon: Büyük Felaket, Deepwater Horizon: Eroi în largul mãrii, Deepwater Horizon: Liesmas okeānā, Deepwater Horizon: Moře v plamenech, Deepwater Horizon: More v plameňoch, Deepwater Horizon: Море в пламъци, Deepwater Horizoni katastroof, Deepwater: Inferno sull'oceano, Horizonte Profundo - Desastre no Golfo, Horizonte Profundo: Desastre en el Golfo, Horizonte Profundo: Desastre no Golfo, Katastrofa na Horizontu, Liepsnojantis horizontas, Marea negra, Mélytengeri pokol, Moře v plamenech, More v plameňoch, Pakao na horizontu, Thảm Họa Giàn Khoan, Żywioł. Deepwater Horizon, Глибоководний горизонт, Глубоководный горизонт, Пакао на хоризонтy, バーニング・オーシャン, 怒火地平線, 深水地平线, 深海浩劫
Director
Peter Berg
Peter Berg
Cast
Mark Wahlberg
Mark Wahlberg
Dylan O'Brien
Dylan O'Brien
Kurt Russell
Kurt Russell
Kate Hudson
Kate Hudson
Gina Rodriguez
Gina Rodriguez
Cast and Crew
Film rating

7.4
34 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1071
Film Reviews

Мария Шегурова 4 October 2016, 23:18
Герои фильма разделились на два лагеря: паника, которая убивает некоторых рабочих, против обдуманных решений, выливающихся в чрезвычайную смелость.… Read more…
Александр 29 September 2016, 23:16
Слишком много "техники". Простому "смертному" (вроде меня) тяжело понять что же происходит ... Ставлю 6 баллов. Уж простите ...
Deepwater Horizon - trailer in russian 2
Deepwater Horizon Trailer in russian 2
Deepwater Horizon - trailer in russian
Deepwater Horizon Trailer in russian
